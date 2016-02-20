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Смешанные Смешанные
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Blended Смешанные 2014 / США
7.5 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Смешанные»

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Alessia 20 февраля 2016, 15:07
Фильм дебильный. Примитивная дурацкая американская комедия.
20 февраля 2016, 15:07 Ответить
khaos11 26 февраля 2016, 10:23
Убожество...
26 февраля 2016, 10:23 Ответить
Ольга Пономарева 20 февраля 2022, 19:28
Оценка
Самый охриненый фильм который я могу смотреть много раз.
Добрая ,американская комедия ,Привет я Том)
Обожаю эти шуточки, этот юмор.
Я готова петь деферамбы ,режиссёру и сценаристу, этого шедевра!
20 февраля 2022, 19:28 Ответить
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