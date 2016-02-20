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Смешанные
Отзывы о фильме «Смешанные»
Blended
Смешанные
2014 / США
Трейлер
7.5
Оцените
24
голоса
Рейтинг IMDb: 6.5
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Alessia
20 февраля 2016, 15:07
Фильм дебильный. Примитивная дурацкая американская комедия.
20 февраля 2016, 15:07
0
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khaos11
26 февраля 2016, 10:23
Убожество...
26 февраля 2016, 10:23
0
0
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Ольга Пономарева
20 февраля 2022, 19:28
Оценка
Самый охриненый фильм который я могу смотреть много раз.
Добрая ,американская комедия ,Привет я Том)
Обожаю эти шуточки, этот юмор.
Я готова петь деферамбы ,режиссёру и сценаристу, этого шедевра!
20 февраля 2022, 19:28
0
0
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Добрая ,американская комедия ,Привет я Том)
Обожаю эти шуточки, этот юмор.
Я готова петь деферамбы ,режиссёру и сценаристу, этого шедевра!
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