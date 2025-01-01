Меню
[повторяющаяся реплика]
Грут Я — Грут.
Peter Quill У меня есть план.
Rocket Raccoon У тебя есть план? Во-первых, ты копируешь меня, когда я сказал, что у меня есть план.
Peter Quill Я не копирую тебя, у меня есть план, это не так уж и уникально.
Rocket Raccoon Во-вторых, я вообще не думаю, что у тебя есть план.
Peter Quill У меня есть часть плана.
Drax the Destroyer Какая часть плана?
Gamora Ты не имеешь права задавать вопросы после того, что ты устроил на Ноухере!
Drax the Destroyer Я только что спас Квилла!
Peter Quill Мы уже выяснили, что уничтожать корабль, на котором я нахожусь — это не спасать меня!
Drax the Destroyer Когда мы это выяснили?
Peter Quill Еще три секунды назад!
Drax the Destroyer Ну я тогда не слушал, думал о другом...
Rocket Raccoon Она права, у тебя нет права голоса... Какая часть?
Peter Quill Не знаю... Двенадцать процентов?
Rocket Raccoon Двенадцать процентов?
[начинает смеяться]
Peter Quill Это фальшивый смех.
Rocket Raccoon Он настоящий!
Peter Quill Абсолютно фальшивый!
Rocket Raccoon Это самый настоящий, искренний, истерический смех в моей жизни, потому что ЭТО НЕ ПЛАН!
Gamora Это едва ли концепция.
Peter Quill [к Гаморе] Ты на их стороне?
Groot Я есть Грут.
Rocket Raccoon И что, "лучше, чем одиннадцать процентов!" Какое это имеет значение?
Peter Quill [к Груту] Спасибо, Грут, спасибо. Видишь? Грут — единственный из вас, кто понимает, что к чему.
Groot [Грут начинает жевать лист, торчащий из его плеча]
Peter Quill Да, с этим я вынужден согласиться с ходячим тезаурусом.
Drax the Destroyer НИКОГДА не называй меня тезаурусом.
Peter Quill Это просто метафора, чувак.
Rocket Raccoon Его народ воспринимает всё буквально. Метафоры для него как китайская грамота.
Drax the Destroyer *Ничто* у меня над головой не пролетит...! Мои рефлексы слишком быстрые, я это поймаю.
[Грут обвязывает своих друзей коконом из веток]
Ракета Нет, Грут! Ты не можешь! Ты погибнешь! Зачем ты это делаешь? Зачем?
[Грут тонкой веткой вытирает слёзы Ракете]
Грут Мы — Грут.
Дракс Разрушитель Я едва вижу.
Грут [Грут выпускает светящиеся споры из тела, чтобы осветить путь вперед]
Дракс Разрушитель Где ты этому научился?
Питер Квилл Я почти уверен, что ответ: «Я есть Грут».
Грут [Грут кивает «да» Питеру]
Korath the Pursuer Звёздный Лорд!
Peter Quill Наконец-то!
Gamora Я воин, убийца. Я не танцую.
Peter Quill Правда? На моей планете есть легенда про таких, как ты. Она называется «Танцуй, Рэйт» — там великий герой, по имени Кевин Бейкон, учит целый город людей с палками в задницах, что танцы — это самое лучшее, что есть.
Gamora ...Кто эти люди с палками в задницах?
Groot Я есть Грут.
Peter Quill Ну, это так же захватывающе, как и первые 89 раз, когда ты мне это говорил. Что с этим Деревом не так?
Rocket Raccoon Он просто не умеет говорить красиво, как мы с тобой, так что его словарный запас ограничен "Я", "есть" и "Грут", и только в таком порядке.
Peter Quill Слушай, дружище, это быстро надоест.
Дракс Разрушитель Я просто хотел сказать, как я благодарен, что ты принял меня несмотря на мои промахи. Приятно снова быть среди друзей. Ты, Квилл, — мой друг.
Питер Квилл Спасибо.
Дракс Разрушитель Этот тупой дерево тоже мой друг.
[Грут рычит]
Дракс Разрушитель А эта зелёная шл### тоже...
Гамора О, ты должен перестать!
Ракета Но Квилл, победить Ронана... это невозможно. Ты просишь нас умереть.
Питер Квилл Да... наверное, я именно это и делаю.
[пауза]
Гамора [встаёт] Квилл, я провела большую часть жизни среди врагов. Буду благодарна умереть среди друзей.
Дракс Разрушитель [встаёт] Ты честный человек, Квилл. Я буду сражаться рядом с тобой. И в конце увижу жену и дочь.
Грут [встаёт] Я есть Грут.
Ракета А, черт с ним, у меня всё равно не так уж много осталось жить...
[встаёт]
Ракета Ну вот, теперь я встал. Доволен? Мы все встали. Толпа идиотов, стоящих в кругу.
Gamora Я умру, окружённая самыми большими идиотами в галактике.
Rocket Raccoon Это на случай, если всё станет по-настоящему жестко. Или если захочешь взорвать луну.
Gamora Никто не собирается взрывать луны.
Rocket Raccoon Ты просто хочешь испортить всем настроение.
Rhomann Dey Питер Джейсон Квилл. Его ещё называют Звёздный Лорд.
Nova Corps Officer Кто его так называет?
Rhomann Dey Он сам себя, в основном. В основном разыскивается за мелкие нападения, появление в общественных местах в нетрезвом виде и мошенничество...
[Квилл подкручивает палец и показывает средний палец на экране с надписью: ВНИМАНИЕ: НЕПРИЛИЧНЫЙ ЖЕСТ]
Peter Quill Ой, извините. Я не знаю, как эта штука работает...
Rocket Raccoon Что тебе Вселенная когда-нибудь сделала? Зачем её спасать?
Peter Quill Потому что я один из идиотов, кто в ней живёт!
Rocket Raccoon Если мы хотим выбраться отсюда, нам нужно попасть в ту смотровую башню, а для этого мне понадобится кое-что. У охраны есть браслеты безопасности, чтобы контролировать вход и выход. Мне нужно один.
Gamora Доверься мне.
Rocket Raccoon Тот чувак там. Мне нужна его протезная нога.
Peter Quill Его нога?
Rocket Raccoon Да. Бог знает, что остальное от него мне не нужно. Посмотри на него. Он бесполезен.
Peter Quill ...Ладно.
Rocket Raccoon И наконец, на стене там сзади — чёрная панель. Мигает жёлтым светом. Видишь?
Peter Quill Вижу.
Rocket Raccoon За ней батарея кварнекс. Фиолетовый ящик. Зелёные провода. Чтобы попасть в ту башню, она точно нужна.
Gamora Как мы это сделаем?
Rocket Raccoon Говорят, эти лысые парни находят тебя привлекательной, может, сможешь с кем-то что-то договориться.
[Грут начинает идти к панели]
Gamora Да ты шутишь.
Rocket Raccoon Нет, правда слышал, что ты им нравишься.
Peter Quill Слушай. Она на шесть метров в высоту и в самой охраняемой части тюрьмы. Забраться туда незаметно — невозможно.
Rocket Raccoon У меня есть один план, и для него нужна эта чёртова батарея кварнекс, так что РАЗБИРАЙСЯ!
[Грут снимает панель, которая ударяет проходящего заключённого по голове и оглушает его]
Rocket Raccoon Можно продолжить? Спасибо.
[Дракс замечает, как Грут пытается снять батарею]
Rocket Raccoon Это важно. Как только батарею вынут, всё перейдёт в аварийный режим. Как только она у нас будет, надо быстро двигаться, так что лучше всего снять её последней.
[Грут снимает батарею, срабатывает сигнализация]
Rocket Raccoon Или можно сначала взять её, а потом импровизировать.
Gamora Я возьму браслет.
Peter Quill Нога.
Peter Quill [о Гаморе] Она предала Ронана, он идёт за ней. Вот тогда ты...
[проводит пальцем по горлу, изображая перерезание]
Drax the Destroyer ...Зачем мне пальцем на его горле показывать?
Peter Quill Нет, это знак перерезать горло.
Drax the Destroyer Я не перережу ему горло, я снесу ему голову с плеч.
Peter Quill Это общее выражение, что ты кого-то убьёшь. Ты же это слышал. Ты это видел, да? Ты же знаешь, что это такое.
Гамора Я знаю, кто ты, Питер Квилл, и я не какая-то романтичная девчонка, чтобы поддаваться твоей... твоей тазовой магии!
Groot Мы — Грут.
[последние реплики]
Peter Quill Что нам делать дальше: что-то хорошее или плохое? Немного того и другого?
Gamora Мы будем за тобой, Звёздный Лорд.
Peter Quill Немного того и другого!
Rhomann Dey Они называют себя Стражами Галактики.
Denarian Saal Какая же это кучка уё###в.
Дракс Разрушитель Палец на горле — значит смерть!
[убивает Кората]
Дракс Разрушитель Метафора.
Питер Квилл ...Вроде того.
Gamora Мы такие же, как Кевин Бэкон.
Ronan Граждане Ксандара, взгляните на ваших стражей галактики! Какой плод они принесли?
Peter Quill [танцует] Ой, дитя, всё скоро станет легче. Ой, дитя, всё будет ярче. Слушай эти слова. Ой, дитя, всё скоро станет легче. Ой, дитя, всё будет ярче. А теперь жми! Когда-нибудь...
Ronan Что ты делаешь?
Peter Quill Танцевальный баттл, брат. Я и ты.
[протягивает руку Гаморе]
Peter Quill Гамора.
[она качает головой]
Peter Quill Тихо, беру назад.
Ronan Что ты делаешь?
Peter Quill Я тебя отвлекаю, ты большая г#вн#вая р#з#тка!
Gamora А Квилл, твой корабль — грязища.
Gamora [Она уходит]
Peter Quill О, она даже не догадывается. Если бы у меня был ультрафиолет, это было бы похоже на картину Джексона Поллока.
Rocket Raccoon У тебя проблемы, Квилл.
Rocket Raccoon Мы, чёртовы Стражи Галактики!
Denarian Saal Питер Квилл, это Денариан Саал. Для протокола, я им советовал не доверять тебе.
Peter Quill [Гаморе] Они получили моё сообщение.
Denarian Saal Докажи, что я не прав!
[Квилл изо всех сил пытается удержать Камень Бесконечности]
Gamora Питер, возьми меня за руку!
[Квилл хватает её руку, Дракс и Ракета делают то же самое]
Ronan Ты смертный! Как...
Peter Quill Сам сказал, сук@. Мы — Стражи Галактики.
[Стражи наносят удар Ронану]
Groot Я есть Грут.
Rocket Raccoon Сплю, когда опасно, просыпаюсь ради бабок, как обычно, блин.
Gamora Я прожила большую часть жизни в окружении врагов. Буду благодарна умереть среди друзей.
Дракс Разрушитель [пускает Стар-Лорда в Милано] Этот парень боевой. Он станет отличным союзником в борьбе с Ронаном. Товарищ, что ты достал?
[Стар-Лорд протягивает ему стереоплеер]
Дракс Разрушитель Ты полный иди##от.
Дракс Разрушитель Мне нравится твой нож, я его оставлю.
Молока Дар Это был мой любимый нож.
Питер Квилл [говорит с остальными Стражами наедине, когда все в сомнении] Когда я оглядываюсь вокруг, знаете, что я вижу? Неудачников.
[Все смотрят на него]
Питер Квилл Я имею в виду таких, кто что-то потерял. И мы потеряли, ребята, все мы. Дома, семьи, обычную жизнь. Ты думаешь, жизнь забирает больше, чем дает, но не сегодня. Сегодня она нам что-то дает. Сегодня она дает нам шанс.
Ракета На что?
Питер Квилл Показать, что нам не всё равно. И я не собираюсь стоять в стороне и смотреть, как миллиарды жизней стирают с лица Вселенной.
Реакт Ракета [Груту] Хватит улыбаться, идиот, ты должен быть серьёзным.
Meredith Quill [письмо] Дорогой Питер! Знаю, тебе будет тяжело, но я ухожу в хорошее место. Но помни: я всегда буду с тобой, мой ангел с небес, мой принц... мой Звёздный Лорд.
[из трейлера]
Peter Quill И вот мы здесь: вор, два головореза, убийца и маньяк. Но мы не собираемся сидеть сложа руки, пока зло уничтожает галактику. Похоже, нам придётся держаться вместе, напарники.
Star-Lord Вот держи.
[Квилл передаёт протез ноги, который просил Ракета]
Rocket Raccoon Ой, я же про ногу шутил. Мне нужны только эти две штуки.
Star-Lord Что?
Rocket Raccoon [смеётся] Нет, я думал, это будет смешно! Было смешно? Нет, подожди, как он там прыгал?
Star-Lord Мне пришлось перевести ему 30 000 единиц!
Rocket Raccoon [тихий смешок]
Питер Квилл [замечает охранника, снимающего его наушники] ЭЙ, ЭЙ, ЭЙ! Это моё! Эй, сними эти наушники прямо сейчас!
[подходит к охраннику и получает удар электрошокером]
Питер Квилл Hooked on a Feeling, Blue Swede! Эта песня — моя!
[получает удар снова]
Gamora Тебе следовало бы учиться.
Peter Quill Я не учусь. Это одна из моих проблем.
Ракета Я живу простыми радостями... например, как больно тебе будет!
[пускает разряд по Квиллу, который падает, крича]
Ракета Давай, корчись, мелкий.
Denarian Saal [смотрит на Грута] Что за чёрт?
Rhomann Dey Грут: он в последнее время путешествует в качестве личного растения Рокета и его мускулов.
Говард Утка [самые последние слова] Зачем ты позволил ему так тебя облизывать? Фу, противно!
Nebula Гамора, ты всегда была слабой! Ты тупая, преда###я...
[Дракс стреляет в Небулу]
Drax the Destroyer Никто так не разговаривает с моими друзьями.
Ronan Я лишь прошу тебя отнестись к этому делу серьёзно.
Thanos Единственное, к чему я не отношусь серьёзно, мальчишка — это ты. Твоя политика мне скучна! Твоё поведение — как у дрыщавого ребёнка. И, по-видимому, ты оттолкнул мою любимую дочь, Гамору. Я выполню нашу сделку, Кри, если ты принесёшь мне Сферу. Но если вернёшься ко мне с пустыми руками — я залью кровью звёздные пути.
Nebula Спасибо, папа. Честно говоря, звучит справедливо.
Ре́кет Енот [прыгает на Грута, который сражается с стражами] Идиот! Как я без своего снаряжения с этими штуками бороться-то буду?
Дрекс Разрушитель Жуткое маленькое создание!
[бросает Ре́кету пулемёт]
Ре́кет Енот Ага, вот так!
Rhomann Dey Он сказал, что может быть... "мудаком". Но он не такой, и я цитирую, "на все 100% засранец".
Nova Prime Rael Ты ему веришь?
Rhomann Dey Не знаю, верю ли я, что кто-то на 100% засранец...
Nova Prime Rael Ты веришь, что он здесь, чтобы помочь?
Rhomann Dey ...Да, верю.
Peter Quill Я с Земли, планеты беглецов. Меня зовут Питер Квилл. Но есть ещё одно имя, под которым вы меня знаете — Звёздный Лорд.
Реактивный Енот [приземляется на свой минепод на Ноуэр рядом с Грутом и Драксом] Идиоты, они все идиоты. Квилл только что сам себя поймал в ловушку.
[кричит на Дракса]
Реактивный Енот Ничего бы этого не случилось, если бы ты не попытался повалить грёбаную армию!
Дракс Разрушитель Ты прав. Я был дураком. Вся эта злость. Весь этот гнев. Это всего лишь маскировка для моей потери.
[Дракс стыдливо смотрит в землю]
Реактивный Енот [Реактивный Енот тупо смотрит на Дракса несколько секунд, затем насмехается] — Ой, плак-плак. Моя жена и ребенок умерли.
[Грут вздрагивает от насмешки Енота]
Реактивный Енот Мне плевать, что это жестоко. У всех есть мертвые! Но это не оправдание, чтобы позволять всем вокруг гибнуть!
Thanos Парень, я бы пересмотрел свой текущий курс!
Ronan [держит Камень Бесконечности] Ты зовёшь МЕНЯ, парень? Я обрушу на Ксандар тысячу лет крийской справедливости и сожгу его дотла! А потом, Танос, я приду за тобой!
Ракета [сканирует маленького ребёнка] Посмотри на эту штуку. Думает, что он такой крутой. Просить о помощи — это не круто! Ходи сам, маленький гаргульчик!
Nova Prime Rael Судьба двенадцати миллиардов людей в твоих руках.
Peter Quill Подожди-ка, ты сейчас серьёзно?
Гамора [говорит с Драксом] После того бреда, что ты устроил на Ноуаре, у тебя нет права на мнение.
Дракс Разрушитель Я только что спас Квилла!
Питер Квилл Мы уже выяснили, что взрывать корабль, на котором я, — это не спасение.
Дракс Разрушитель Когда мы это выяснили?
Питер Квилл Три секунды назад!
Дракс Разрушитель Ну так я не слушал, думал о другом.
Ракета Она права, у тебя нет права на мнение.
Роман Дэй [из трейлера] Ракета: разыскивается по более чем 50 обвинениям в угоне транспортных средств и побеге из-под стражи.
[Ракета рычит и плюётся в экран]
Peter Quill Есть ещё одно имя, под которым ты меня можешь знать... Звёздный Лорд.
Korath the Pursuer ...Кто?
Peter Quill Звёздный Лорд, чувак. Легендарный преступник.
[Korath пожимает плечами]
Peter Quill [с сожалением] ... Ребята?
Rhomann Dey [из трейлера] Дракс: также известен как Разрушитель. После того как его жена и семья были убиты, он мчится по всей галактике в поисках мести.
[сканирует Стэна Ли]
Rocket Raccoon Где твоя жена, старый пердун?
Gamora Твоя жена и ребёнок будут спать спокойно, зная, что ты их отомстил.
Drax the Destroyer Да. Конечно, Ронан был лишь марионеткой. На самом деле мне нужно убить Таноса.
[Квилл передаёт Камень Разбойникам]
Питер Квилл [пока они уходят] Он будет в ярости, когда узнает, что я подменил у него шар.
Гамора Он тебя убьёт, Питер.
Питер Квилл Я знаю. Но он почти вся моя семья.
Гамора Нет... он не был.
Denarian Saal Не могу поверить, что я получаю приказы от хомяка.
Peter Quill [Гаморе] Ты красивая девушка. Тебе стоит быть с людьми немного добрее.
[Происходит драка между Драксом и Ракетой]
Дракс Разрушитель Эта тварь говорит о том, в чём он ничего не смыслит!
Ракета Это правда!
Дракс Разрушитель Он не уважает!
Ракета Тоже правда! Продолжай звать меня тварью, крутой парень, хочешь просто посмеяться надо мной, как все остальные!
Питер Квилл Ракета, ты пьян, ладно? Никто над тобой не смеётся.
Ракета [указывает на Дракса] Он думает, что я какая-то тупая тварь! Именно так!
[начинает плакать]
Ракета Ну, я не просил меня создавать! Я не просил, чтобы меня разрывали на куски и собирали снова и снова, превращая в какого-то маленького монстра!
Питер Квилл Ракета, никто не называет тебя монстром...
Ракета Он назвал меня тварью! Она назвала меня грызуном! Посмотрим, будешь ли ты смеяться после пяти-шести хороших п##дюлей по твоему чёртову лицу!
[достаёт оружие]
Питер Квилл Нет-нет-нет! Четыре миллиарда единиц! Ракета, да ладно, потерпи ещё одну паршивую ночь — и мы богаты.
Ракета Ладно, но не обещаю, что когда всё это закончится, я не убью каждого из вас, убл###ков.
Питер Квилл Видишь, именно поэтому у вас у всех нет друзей!
Peter Quill Я был всего лишь ребёнком, когда покинул Землю, и понятия не имел, что меня ждёт во Вселенной.
Rhomann Dey [из трейлера] Гамора: солдат, убийца, разыскивается по более чем дюжине обвинений в убийстве.
Питер Квилл [Роботизированная дротик Йонду направлен на него] Если убьёшь меня, ты упустишь самый большой куш в своей жизни.
Йонду Удонта Камень? Надеюсь, у тебя есть получше идея, потому что никто не крадёт у Ронана.
Питер Квилл У нас есть дублёр.
[глядит на Гамору]
Питер Квилл Она знает всё о Ронане. Его корабль, как пробраться...
Гамора Он уязвим.
Питер Квилл Ну что думаешь? Мы с тобой, как в старые времена, делаем дела?
[Йонду сердито смотрит на Квилла... потом убирает дротик и обнимает Квилла]
Йонду Удонта [смеётся] У тебя всегда были яйц##, сынок! Вот почему мы и взяли тебя в пацаны!
Рокет Раккун [Рокет и Старлорд убегают в шахтных капсулах, за ними гонятся Некрокрафты] У нас нет никаких оружий!
Питер Квилл Это шахтные капсулы, они почти неуязвимы.
Рокет Раккун Не против некробластеров — точно нет!
Питер Квилл Я не об этом.
Рокет Раккун ...Ага.
[Рокет начинает таранить Некрокрафты]
Rocket Raccoon На смотровую башню!
Peter Quill Это был неплохой план.
Gamora Какими бы ужасами ни был наполнен будущий кошмар — они просто сны по сравнению с тем, что оставлено позади.
Питер Квилл Если мы собираемся работать вместе, тебе стоит немного мне доверять.
Гамора Насколько ты мне доверяешь?
Rocket Raccoon ТЫ... ЗАСТАВЛЯЕШЬ... МЕНЯ... ИЗБИВАТЬ... ТРАВУ!
Drax the Destroyer [Гаморе] Пощади меня своим мерзким взглядом, женщина!
Gamora Пора встать на сторону правды.
Nebula Ха.
Nova Prime Rael Ты хочешь сказать, что судьба тридцати миллионов жителей зависит от этих преступников?
Рокет Енот [Рокет осматривается в своих очках и замечает Питера Квилла] Ладно, посмотрим, насколько сильно кто-то тебя хочет. Сорок тысяч единиц? Грут, мы станем богатыми!
[Грут пьёт из фонтана и не обращает внимания]
Рокет Енот Ох, ёлки...
[из вырезки]
Звёздный Лорд Танцевальный баттл, братец! Ты и я!
Ронан По рукам!
[Роман показывает Квиллу восстановленный Милано]
Питер Квилл Спасибо.
Роман Дэй У меня есть жена и ребёнок на Ксандаре. Благодаря тебе они ещё живы.
[последние слова]
Meredith Quill Питер, возьми мою руку...
The Collector Карина, отойди от этого камня! КАРИНА!
Carina Я больше не буду твоей рабыней!
[берёт камень и мгновенно уничтожается]
Реактивный Енот Ты убил Грута!
[атакует Ронана]
One Legged Prisoner [Квиллу] Тебе нужен мой что?
Peter Quill За эти годы меня пытались убить много народу. Но меня не уложит дерево и говорящий енот.
Rocket Raccoon Погоди! А что такое енот?
Peter Quill Что такое енот? Ты тупой.
Rocket Raccoon Нет никого такого, как я, кроме меня!
Небула После Ксандара ты собираешься убить моего отца?
Ронан Ты смеешь мне противостоять?
Небула Видишь, во что он меня превратил? Убьёшь его — я помогу тебе уничтожить тысячу планет.
Gamora Это был мой шанс сбежать от Таноса.
Дракс Разрушитель [пьём в баре] Давай зальём в себя ещё немного этой жидкости.
Peter Quill Что ты делаешь?
Drax the Destroyer Эта тварь говорит о делах, в которых ничего не понимает!
Rocket Raccoon Это правда!
Drax the Destroyer Он не уважает!
Rocket Raccoon И это тоже правда!
Ракета [сканирует жителя Ксандарии] Ты веришь, они называют нас преступниками, а он нападает на нас с этой стрижкой?
Yondu Udonta Мы — Разбойники, у нас есть кодекс.
Peter Quill Да, и этот кодекс — воровать у всех подряд.
Gamora Мы последуем за тобой.
[в лавке Брокера]
Йонду Удонта [смотрит на игрушечные куклы] У тебя есть ещё такие же симпатичные малыши? Я люблю ставить их всех в ряд на своей панели управления.
Берит Питер, что случилось?
Питер Квилл О... эй, эм...
[пытается вспомнить имя]
Берит Берит!
Питер Квилл Берит. Честно говоря, я совсем забыл, что ты здесь.
Ronan Ксандар, ты обвиняешься! Твой ничтожный мирный договор теперь тебе не поможет. Он — та искра, на которой ты горишь.
Rocket Raccoon Есть ещё одна вещь, чтобы завершить план: глаз этого парня!
[указывает на Рейвера с кибернетическим глазом]
Peter Quill Нет, нет, нет, нам не нужен глаз этого парня!
Rocket Raccoon Серьёзно, он мне нужен!
[хихикает и пытается это скрыть]
Rocket Raccoon Он для меня важен...
Дракс Разрушитель Я знаю это животное. В детстве мы жарили их на костре. Мясо было просто отменное.
Реактивный Енот Это не помогает!
Rocket Raccoon Давайте сразу проясним! Этот парень — наша добыча. Хотите до него добраться — проходите через нас... или, точнее, мы пройдём через вас!
The Collector Эти носители могут использовать камень, чтобы скашивать целые цивилизации, как пшеницу на поле.
Peter Quill У меня сейчас чуть-чуть пописать хочется.
Nebula Сбей его!
Groot Я Грут!
Rocket Raccoon Я знаю, они — единственные друзья, которые у нас когда-либо были!
Yondu Udonta Может, я и красива, как ангел, но, чёрт возьми, я им точно не являюсь.
Ronan Со всем уважением, Танос, твоя дочь натворила эту кашу, а ты вызываешь МЕНЯ?
The Other Я бы понизил голос, Обвинитель!
Ronan Сначала она проиграла битву какому-то примитиву...
The Other Танос поручил Гамору тебе!
Ronan ...потом её схватили Корпус Нова...
The Other А ты тут, и нечего ему доказать!
Ronan По твоим источникам, она всё время должна была нас предать!
The Other Снизь тон! Тут ты не пронесёшь свои...
[Ронан убивает Друга, чтобы заставить его замолчать]
Gamora Это опасная и незаконная работа, подходящая только для вне закона.
Peter Quill Ну, я родом с планеты вне закона: Билли Кид, Бонни и Клайд, Джон Стамос.
Peter Quill Я видел тебя там. Не знаю, что на меня нашло, но я не мог позволить тебе умереть. Я обнаружил в себе что-то невероятно героическое. Ну, не хочу хвастаться, но объективно...
Gamora [вздох] Где шар?
[Дроны с оружием окружают Грута]
Страж башни Заключенный, немедленно сбросьте устройство и возвращайтесь в камеру, или мы откроем огонь!
Грут [рычит] Я... ЕСТЬ... ГРУТ!
Страж башни Огонь!
Небула Закройте все защитные двери!
[кричит приказы на родном языке, затем уходит]
Небула Убериcь с моего пути!
Дракс Разрушитель Ты! Человек, который спал с аскерварийцем!
Питер Квилл Это было один раз, чувак.
Питер Квилл О, хочешь поговорить о бессмысленности? А как насчёт попытки спасти нас, взорвав нас же?
Ракета Мы собирались взорвать тебя только если они не сдадут тебя.
Питер Квилл И каким же образом они должны были нас сдать, если ты им дал отчёт только на пять?
Ракета Ну, у нас не было времени разбираться в мелочах плана.
Реактивный Енот [по радио] Внимание, идиоты. Псих на верхушке этого корабля держит Хадрон Энфорсер — оружие, которое я сам разработал.
Йонду Удонта Что за хрень?
Реактивный Енот Если вы сейчас не отдаёте наших, он вам корабль так в***ет, что мало не покажется. Очень *большой* в***ет.
Ronan Ксандари и ваша культура — болезнь.
Sacrifice Nova Corpsman Ты никогда не будешь править Ксандром.
Ronan Нет. Я исцелю её!
[первые реплики]
Дедушка Питер. Твоя мама хочет с тобой поговорить. Давай, Пит, сними эти дурацкие штуки.
[снимает наушники]
Гамора [относительно Йонду] Почему этот здесь?
Питер Квилл Мы пообещали ему, что он может оставаться рядом с тобой, пока не убьёт твоего босса. Я всегда держу свои обещания, когда их дают мускулистым психам, которые меня убьют, если я не сдержу.
Yondu Udonta Запомни, мальчик. В конце всего этого я забираю камень. Если ты мне перечишь — убьём всех вас.
Ronan Они называют меня террористом, радикалом, фанатиком, потому что я следую древним законам моего народа, Кри... и наказываю тех, кто их нарушает. Потому что я не прощу вашему народу за то, что он отнял жизнь у моего отца, и его отца, и его отца до него. Тысяча лет войны между нами не будет забыта!
Нова Прайм Раэл Ронан уничтожает ксандарские заставы по всей галактике! Думаю, это требует хоть какой-то реакции со стороны Кри.
Посол Кри Мы подписали ваш договор о мире, Нова Прайм. Что вам ещё нужно?
Нова Прайм Раэл Хотя бы заявление от Империи Кри, осуждающее его действия. Он режет детей, семьи!
Посол Кри Это ваше дело. А у меня есть дела поважнее.
[Он прерывает передачу]
Нова Прайм Раэл Уё###й!
Gamora Небула! Сестра, помоги нам сразиться с Ронаном. Ты же знаешь, он сумасшедший!
Nebula Я знаю, что вы обе сумасшедшие!
Rhomann Dey Эй! Если это не Звёздный Принц.
Peter Quill Звёздный Лорд.
Rhomann Dey Извини. «Лорд».
Rhomann Dey Я его взял за мелкую кражу. У него кодовое имя. Да. Не мешай.
Peter Quill Да ладно, чувак. Это... имя для преступника.
Дракс Разрушитель Ты не тот самый парень, которого эта девка пыталась убить?
Питер Квилл Ну, я имею в виду, она вряд ли первая женщина, которая пыталась это сделать со мной.
[показывает шрам]
Питер Квилл Смотри, это от жгучей раджакской девчонки. Вонзила мне вилку. Не понравилось, что я ушёл от неё на рассвете. Вот тут у меня — крийская девчонка пыталась вырвать мне грудную клетку. А поймал меня с этой тощей маленькой а’аскаварийкой, что работала в Нове Рекордс. Я пытался выведать информацию. Ты когда-нибудь видел а’аскаварийца? У них щупальца и зубы в виде игл. Если ты думаешь, что меня это серьёзно интересует, то... тебе плевать. Но суть в том.
Ракета [Груту] Запихни его в сумку. Запихни его в сумку!
Ракета Нет! Не её, его! Изучай полы, чувак.
Корaт Преследователь Ты не похож на мусорщика. На тебе форма Рейвджера.
Питер Квилл Это просто одежда, чувак.
[к приспешникам Кората, которые продолжают тыкать его]
Питер Квилл Ниндзя-черепаха, лучше перестань меня тыкать.
Rhomann Dey У меня есть семья, которая жива благодаря тебе. Твои преступные записи тоже были очищены. Однако я должен предупредить тебя — не нарушай закон в будущем.
Rocket Raccoon Вопрос. Что если я увижу что-то, что хочу забрать, а это принадлежит другому?
Rhomann Dey Тебя арестуют.
Rocket Raccoon А если я хочу это больше, чем тот, у кого оно есть?
Rhomann Dey Все равно незаконно.
Rocket Raccoon Это не логично. Нет, я хочу это больше, сэр. Вы понимаете?
Rocket Raccoon [Гаморе, которая смеётся] Чего смеёшься? Почему? Я не могу обсудить это с этим джентльменом?
Drax the Destroyer Что если кто-то меня раздражает, и я решу вырвать ему позвоночник?
Rhomann Dey Это... это убийство. Это одно из самых тяжких преступлений, а значит, тоже запрещено.
Drax the Destroyer Хм.
Yondu Udonta Когда я тебя подобрал, эти парни хотели тебя съесть. Они никогда раньше не пробовали террана. Я спас твою жизнь!
Peter Quill Ох, да заткнись ты с этим! Чёрт возьми! Двадцать лет ты кидаешь это мне в лицо, как будто это что-то великое — не съесть меня! Нормальные люди даже не думают о том, чтобы съесть другого! Тем более чтобы тот был благодарен за это! Ты меня похитил, чувак. Украл у меня дом и семью.
The Collector Однажды, на мгновение, группа смогла разделить эту энергию между собой, но даже они быстро погибли от неё. Красиво. Несравненно.
Rocket Raccoon Бла-бла-бла. Нам всем очень интересно, белый. Но нам бы хотелось получить оплату.
Rocket Raccoon Они скомкали мои штаны в комок. Это грубо! А твои сложили.
Дракс Разрушитель Хватит трёпаться, освободи нас из этого поджогового заточения.
Gamora Какими бы кошмарами ни был полон мой будущий путь, по сравнению с прошлым они будут словно сон.
Peter Quill Я всегда выполняю обещания, когда даю их сумасшедшим, которые в противном случае меня убьют.
Ronan Они называют меня террористом, радикалом, фанатиком, потому что я соблюдаю древние законы моего народа — Кри, и караю тех, кто им не следует. Потому что я не прощу вашему народу за то, что они забрали жизнь у моего отца, и его отца, и отца его отца. Тысяча лет войны между нами не будет забыта!
Mottled Prisoner Ты не можешь так делать! Наше правительство подписало мирный договор!
Ronan Моё правительство не знает стыда. Вы, ксандарцы, и ваша культура — болезнь.
Mottled Prisoner Вы никогда не будете править Ксандаром.
Ronan Нет. Я исцелю это!
[Хрюкая, они обезглавливают пленника. Кровь медленно течёт по полу.]
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Вин Дизель
Вин Дизель
Vin Diesel
Крис Пратт
Крис Пратт
Chris Pratt
Брэдли Купер
Брэдли Купер
Bradley Cooper
Дэйв Батиста
Дэйв Батиста
Dave Bautista
Зои Салдана
Зои Салдана
Zoe Saldana
Джимон Хонсу
Джимон Хонсу
Djimon Hounsou
Джон Си Райли
Джон Си Райли
John C. Reilly
Питер Серафинович
Питер Серафинович
Peter Serafinowicz
Ли Пейс
Ли Пейс
Lee Pace
Алексис Родни
Алексис Родни
Alexis Rodney
Лора Хэддок
Лора Хэддок
Laura Haddock
Сет Грин
Сет Грин
Seth Green
Карен Гиллан
Карен Гиллан
Karen Gillan
Джош Бролин
Джош Бролин
Josh Brolin
Гленн Клоуз
Гленн Клоуз
Glenn Close
Майкл Рукер
Майкл Рукер
Michael Rooker
Бенисио Дель Торо
Бенисио Дель Торо
Benicio Del Toro
Офелия Ловибонд
Офелия Ловибонд
Ophelia Lovibond
Мелиа Крейлинг
Мелиа Крейлинг
Melia Kreiling
Алексис Денисоф
Алексис Денисоф
Alexis Denisof
Энцо Чиленти
Энцо Чиленти
Enzo Cilenti
Макс Роттсли
Max Wrottesley
Грегг Генри
Грегг Генри
Gregg Henry
Томас Арана
Томас Арана
Tomas Arana
