Peter QuillПравда? На моей планете есть легенда про таких, как ты. Она называется «Танцуй, Рэйт» — там великий герой, по имени Кевин Бейкон, учит целый город людей с палками в задницах, что танцы — это самое лучшее, что есть.
Rhomann DeyОн сам себя, в основном. В основном разыскивается за мелкие нападения, появление в общественных местах в нетрезвом виде и мошенничество...
[Квилл подкручивает палец и показывает средний палец на экране с надписью: ВНИМАНИЕ: НЕПРИЛИЧНЫЙ ЖЕСТ]
Peter QuillОй, извините. Я не знаю, как эта штука работает...
Rocket RaccoonЧто тебе Вселенная когда-нибудь сделала? Зачем её спасать?
Peter QuillПотому что я один из идиотов, кто в ней живёт!
Rocket RaccoonЕсли мы хотим выбраться отсюда, нам нужно попасть в ту смотровую башню, а для этого мне понадобится кое-что. У охраны есть браслеты безопасности, чтобы контролировать вход и выход. Мне нужно один.
Питер Квилл[говорит с остальными Стражами наедине, когда все в сомнении]Когда я оглядываюсь вокруг, знаете, что я вижу? Неудачников.
[Все смотрят на него]
Питер КвиллЯ имею в виду таких, кто что-то потерял. И мы потеряли, ребята, все мы. Дома, семьи, обычную жизнь. Ты думаешь, жизнь забирает больше, чем дает, но не сегодня. Сегодня она нам что-то дает. Сегодня она дает нам шанс.
RonanЯ лишь прошу тебя отнестись к этому делу серьёзно.
ThanosЕдинственное, к чему я не отношусь серьёзно, мальчишка — это ты. Твоя политика мне скучна! Твоё поведение — как у дрыщавого ребёнка. И, по-видимому, ты оттолкнул мою любимую дочь, Гамору. Я выполню нашу сделку, Кри, если ты принесёшь мне Сферу. Но если вернёшься ко мне с пустыми руками — я залью кровью звёздные пути.
Питер КвиллМы пообещали ему, что он может оставаться рядом с тобой, пока не убьёт твоего босса. Я всегда держу свои обещания, когда их дают мускулистым психам, которые меня убьют, если я не сдержу.
Yondu UdontaЗапомни, мальчик. В конце всего этого я забираю камень. Если ты мне перечишь — убьём всех вас.
RonanОни называют меня террористом, радикалом, фанатиком, потому что я следую древним законам моего народа, Кри... и наказываю тех, кто их нарушает. Потому что я не прощу вашему народу за то, что он отнял жизнь у моего отца, и его отца, и его отца до него. Тысяча лет войны между нами не будет забыта!
Нова Прайм РаэлРонан уничтожает ксандарские заставы по всей галактике! Думаю, это требует хоть какой-то реакции со стороны Кри.
Посол КриМы подписали ваш договор о мире, Нова Прайм. Что вам ещё нужно?
Нова Прайм РаэлХотя бы заявление от Империи Кри, осуждающее его действия. Он режет детей, семьи!
Посол КриЭто ваше дело. А у меня есть дела поважнее.
Питер КвиллНу, я имею в виду, она вряд ли первая женщина, которая пыталась это сделать со мной.
[показывает шрам]
Питер КвиллСмотри, это от жгучей раджакской девчонки. Вонзила мне вилку. Не понравилось, что я ушёл от неё на рассвете. Вот тут у меня — крийская девчонка пыталась вырвать мне грудную клетку. А поймал меня с этой тощей маленькой а’аскаварийкой, что работала в Нове Рекордс. Я пытался выведать информацию. Ты когда-нибудь видел а’аскаварийца? У них щупальца и зубы в виде игл. Если ты думаешь, что меня это серьёзно интересует, то... тебе плевать. Но суть в том.
Ракета[Груту]Запихни его в сумку. Запихни его в сумку!
Yondu UdontaКогда я тебя подобрал, эти парни хотели тебя съесть. Они никогда раньше не пробовали террана. Я спас твою жизнь!
Peter QuillОх, да заткнись ты с этим! Чёрт возьми! Двадцать лет ты кидаешь это мне в лицо, как будто это что-то великое — не съесть меня! Нормальные люди даже не думают о том, чтобы съесть другого! Тем более чтобы тот был благодарен за это! Ты меня похитил, чувак. Украл у меня дом и семью.
The CollectorОднажды, на мгновение, группа смогла разделить эту энергию между собой, но даже они быстро погибли от неё. Красиво. Несравненно.
Rocket RaccoonБла-бла-бла. Нам всем очень интересно, белый. Но нам бы хотелось получить оплату.
Rocket RaccoonОни скомкали мои штаны в комок. Это грубо! А твои сложили.
GamoraКакими бы кошмарами ни был полон мой будущий путь, по сравнению с прошлым они будут словно сон.
Peter QuillЯ всегда выполняю обещания, когда даю их сумасшедшим, которые в противном случае меня убьют.
Mottled PrisonerТы не можешь так делать! Наше правительство подписало мирный договор!
RonanМоё правительство не знает стыда. Вы, ксандарцы, и ваша культура — болезнь.
Mottled PrisonerВы никогда не будете править Ксандаром.