Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Грегг Генри
Грегг Генри
Gregg Henry
О персоне
Фильмография
Новости
Грегг Генри
Gregg Henry
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
6 мая 1952
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Место рождения
Лейквуд, Колорадо, США
Рост
179 см
Биография Грегга Генри
Родился 6 мая 1952 года. Лейквуд, Колорадо, США.
Развернуть
Фильмография Грегга Генри
Офисный беспредел
комедия, ужасы
2018, США
6.0
Лиззи Борден взяла топор
биография, криминал, драма
2014, США
5.0
Сейчас или никогда
драма
2012, США
7.0
Расплата: Режиссерская версия
триллер, боевик
2007, США
7.0
Слизняк
фантастика, ужасы, комедия
2006, США / Канада
5.0
Баллистика: Экс Против Сивер
фантастика, боевик
2002, США / Германия
4.0
Расплата
боевик, криминал, драма
1999, США
7.0
Воскрешение Каина
криминал, драма, триллер, ужасы
1992, США
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Джеймс Ганн перечислил персонажей-«любимчиков» из своих фильмов
Режиссер не ограничился «Стражами Галактики».
Написать
18 марта 2020 10:09
Все новости
Related video
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»