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Постер фильма Божья тварь
5.9
Киноафиша Фильмы Божья тварь
5.9

Божья тварь

, 1991
God's Creature
СССР / комедия / 18+
Постер фильма Божья тварь
5.9

О фильме

Главный герой Алексей – художник, специализирующийся на реставрации картин. Одного дня он отправляется на день рождения к своей любимой женщине Марии. Но на его пути появляется юная воровка, из-за которой Алексей попадает в неуправляемую череду событий. Герой даже не представляет, с какими проделками Шурочки ему предстоит столкнуться.

В ролях

Сергей Шакуров
Сергей Шакуров
Aleksey Sychyov
Зоя Александриди
Ket
Сергей Челобанов
Iisus
Леонид Ярмольник
Леонид Ярмольник
Landlord
Daniil Kuchmenko
Angel
Ирина Шмелева
Masha
Anna Genisaretskaya
Natakha
Vladimir Gubanov
Samson
Юрий Звягинцев
Iisusik
Ольга Агеева
Ольга Агеева
Bit part
Режиссер Галина Данелия-Юркова
Сценарист Sergey Dernov
Композитор Аркадий Укупник, Сергей Челобанов
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна СССР
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 1991
Премьера в мире 28 апреля 1991
Дата выхода
28 апреля 1991 СССР
Производство Gala Rekords, Глобус, Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Bozhya tvar, Божья тварь

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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