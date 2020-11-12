5.9God's Creature
Божья тварь, 1991
СССР / комедия / 18+
О фильме
Главный герой Алексей – художник, специализирующийся на реставрации картин. Одного дня он отправляется на день рождения к своей любимой женщине Марии. Но на его пути появляется юная воровка, из-за которой Алексей попадает в неуправляемую череду событий. Герой даже не представляет, с какими проделками Шурочки ему предстоит столкнуться.
В ролях
Зоя Александриди
Ket
Сергей Челобанов
Iisus
Daniil Kuchmenko
Angel
Ирина Шмелева
Masha
Anna Genisaretskaya
Natakha
Vladimir Gubanov
Samson
Юрий Звягинцев
Iisusik
Режиссер Галина Данелия-Юркова
Сценарист Sergey Dernov
Композитор Аркадий Укупник, Сергей Челобанов
Детали фильма
Страна СССР
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 1991
Премьера в мире 28 апреля 1991
Дата выхода
|28 апреля 1991
|СССР
Производство Gala Rekords, Глобус, Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Bozhya tvar, Божья тварь
Обновлено 12 ноября 2020
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