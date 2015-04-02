Сокровища О.К.
– Во время осады Казани Иваном Грозным прекрасная ханша Сююмбике приказывает спрятать несметные богатства в озере Кабан. И вот уже 500 лет судьба клада неизвестна...
В наши дни тайна сокровищ открывается обаятельному ловеласу Кириллу, и он устремляется на поиски заветного клада. На пути к богатствам Кирилл знакомится с неприступной красавицей Гулей, которая совершенно не собирается попадать под чары авантюриста. Но совместные похождения и постоянно преследующая опасность заставляют молодых людей иначе посмотреть друг на друга. И неужели только сокровища могут стать главной наградой за опасные приключения?!
Бездарный сценарий,бездарный режиссер,в гл.ролях-бездарные третьесортные актеришки
Зачем только Шакуров,Никоненко согласились участвовать в этом фуфле?!
Не советую тратить свое время на этот бред
Авторизация по e-mail