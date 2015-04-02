Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Сокровища О.К. - трейлер
Киноафиша Трейлеры Сокровища О.К.. Трейлер

Сокровища О.К.. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 4 марта 2013
Сокровища О.К. – Во время осады Казани Иваном Грозным прекрасная ханша Сююмбике приказывает спрятать несметные богатства в озере Кабан. И вот уже 500 лет судьба клада неизвестна... В наши дни тайна сокровищ открывается обаятельному ловеласу Кириллу, и он устремляется на поиски заветного клада. На пути к богатствам Кирилл знакомится с неприступной красавицей Гулей, которая совершенно не собирается попадать под чары авантюриста. Но совместные похождения и постоянно преследующая опасность заставляют молодых людей иначе посмотреть друг на друга. И неужели только сокровища могут стать главной наградой за опасные приключения?!
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
av52629 2 апреля 2015, 12:51
сегодня посмотрел шедевр. редкостный тупняк. как впрочем и большинство отечественных комедий в последнее время. не стоит тратить свое время.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Bbbugl 2 апреля 2015, 12:51
Очередные отечественные помои в духе"Большая ржака" и пр.

Бездарный сценарий,бездарный режиссер,в гл.ролях-бездарные третьесортные актеришки

Зачем только Шакуров,Никоненко согласились участвовать в этом фуфле?!

Не советую тратить свое время на этот бред
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Александр990 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Если не искать чего-нибудь мудреного, отличный фильм для отдыха.Отдохнул на 300 процентов.Браво.Спасибо за легкость и свет,а то уже достали чернотой и драматизмом✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kisylya 7 декабря 2015, 22:29
Посмотрела и не увидела татар, героиня казашка, ее друг таджик или узбек и танцует кавказский танец, дедушка китаец. Странно действие происходит в Казани, а татар нет. ✌️
7 декабря 2015, 22:29 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

4.4 Сокровища О.К.
Сокровища О.К. исторический, приключения, комедия, 2012, Россия
Грузовички - тизер 2 00:54
Грузовички  тизер 2
Авиатор - трейлер 02:36
Авиатор  трейлер
Эддингтон - дублированный трейлер 02:23
Эддингтон  дублированный трейлер
Август - первый трейлер 02:39
Август  первый трейлер
Семейный призрак - трейлер 02:23
Семейный призрак  трейлер
Мажор в Дубае - трейлер 01:08
Мажор в Дубае  трейлер
Идентификация - трейлер 02:00
Идентификация  трейлер
Клёвый УLove - трейлер 02:09
Клёвый УLove  трейлер
Дракула - дублированный трейлер 02:02
Дракула  дублированный трейлер
Тимур и его команда - trailer 01:00
Тимур и его команда  trailer
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше