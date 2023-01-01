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Дом с паранормальными явлениями Дом с паранормальными явлениями
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A Haunted House Дом с паранормальными явлениями 2013 / США
7.0 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 5
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Вся информация о фильме
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