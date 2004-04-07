Каникулы Джонсонов, 2004

Нэйт Джонсон, приглашенный на большой семейный праздник, хватается за эту встречу, как за единственный шанс наладить отношения с женой Дороти и своими непутевыми детьми. Они решают совершить путешествие фактически через всю страну на взятом напрокат автомобиле. Однако во время путешествия Джонсоны постоянно попадают в невероятно комические ситуации, и еще неизвестно, смогут ли они попасть на этот праздник? Смогут ли они найти этот Карутерсвиль в Миссури? Да смогут ли они вообще найти хотя бы Миссури?