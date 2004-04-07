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Каникулы Джонсонов
Киноафиша Фильмы Каникулы Джонсонов
Johnson Family Vacation

Каникулы Джонсонов, 2004

2004 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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О фильме

Нэйт Джонсон, приглашенный на большой семейный праздник, хватается за эту встречу, как за единственный шанс наладить отношения с женой Дороти и своими непутевыми детьми. Они решают совершить путешествие фактически через всю страну на взятом напрокат автомобиле. Однако во время путешествия Джонсоны постоянно попадают в невероятно комические ситуации, и еще неизвестно, смогут ли они попасть на этот праздник? Смогут ли они найти этот Карутерсвиль в Миссури? Да смогут ли они вообще найти хотя бы Миссури?

4.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 7 апреля 2004
Возраст 12+
Режиссер
Christopher Erskin
В ролях
Седрик-развлекатель
Седрик-развлекатель
Шеннон Элизабет
Шеннон Элизабет
Shad Moss
Ванесса Уильямс
Ванесса Уильямс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Каникулы Джонсонов 2 постера
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