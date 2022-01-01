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Дом с паранормальными явлениями
Отзывы о фильме «Дом с паранормальными явлениями»
A Haunted House
Дом с паранормальными явлениями
2013 / США
Трейлер
7.0
Оцените
24
голоса
Рейтинг IMDb: 5
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