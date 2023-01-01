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Хлеб и розы
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Bread and Roses
Хлеб и розы
2000 / Великобритания / Франция / Германия / Испания / Италия / Швейцария
7.0
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14
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Рейтинг IMDb: 7
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