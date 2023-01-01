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Побег с планеты Земля
Побег с планеты Земля, 2013: актеры и роли
Escape from Planet Earth
Побег с планеты Земля
2013 / США / Канада
Трейлер
6.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
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Побег с планеты Земля, 2013: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Кэллан Брукнер
Callan Brunker
В ролях
Джессика Альба
Jessica Alba
Сара Джессика Паркер
Sarah Jessica Parker
Брендан Фрейзер
Brendan Fraser
Джейн Линч
Jane Lynch
Джеймс Гандольфини
James Gandolfini
Пол Рубенс
Paul Reubens
Кэйтлин Олсен
Роб Кордри
Rob Corddry
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