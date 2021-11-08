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Майкл Даус

Michael Dowse
Майкл Даус
Майкл Даус Michael Dowse
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Дата рождения
19 апреля 1973
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Майкла Дауса

Родился 19 апреля 1973 года. Лондон, Онтарио, Канада. 

Фильмография Майкла Дауса
8-битное Рождество
8-битное Рождество
комедия, семейный, фэнтези 2021, США
6.0
Кофе и Карим
Кофе и Карим
комедия 2020, США
5.0
Али, рули!
Али, рули!
боевик, комедия 2019, США
7.0
Дружба и никакого секса?
Дружба и никакого секса?
комедия, мелодрама, драма 2013, Канада / Ирландия
7.0
Вышибала
Вышибала
комедия 2011, США
7.0
Отвези меня домой
Отвези меня домой
комедия, драма 2010, США / Германия
7.0
Глухой пролет
Глухой пролет
драма, комедия 2004, Канада / Великобритания
7.0
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Нил Патрик Харрис всю жизнь мечтает об игровой приставке в трейлере комедии «Восьмибитное Рождество» Фильм о детской мечте, отпечатавшейся в памяти на всю жизнь, выйдет на HBO Max 24 ноября.
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8 ноября 2021 16:43
Киноадаптацию Just Cause поставит режиссер фильма «Али, рули!» Сценарий пишет автор боевиков про Джона Уика. 
Написать
16 июля 2020 15:29
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