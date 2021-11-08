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Майкл Даус
Майкл Даус
Michael Dowse
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Майкл Даус
Michael Dowse
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Дата рождения
19 апреля 1973
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Майкла Дауса
Родился 19 апреля 1973 года. Лондон, Онтарио, Канада.
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Фильмография Майкла Дауса
8-битное Рождество
комедия, семейный, фэнтези
2021, США
6.0
Кофе и Карим
комедия
2020, США
5.0
Али, рули!
боевик, комедия
2019, США
7.0
Дружба и никакого секса?
комедия, мелодрама, драма
2013, Канада / Ирландия
7.0
Вышибала
комедия
2011, США
7.0
Отвези меня домой
комедия, драма
2010, США / Германия
7.0
Глухой пролет
драма, комедия
2004, Канада / Великобритания
7.0
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