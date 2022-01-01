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Меган Хефферн
Меган Хефферн
Meghan Heffern
О персоне
Фильмография
Меган Хефферн
Meghan Heffern
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Дата рождения
3 октября 1983
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Сценарист
Место рождения
Эдмонтон, Альберта, Канада
Рост
165 см
Биография Меган Хефферн
Родилась 3 октября 1983 года. Эдмонтон, Альберта, Канада.
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Фильмография Меган Хефферн
Зимний замок
мелодрама
2019, Канада
6.0
Дом, милый дом
триллер, ужасы
2013, Канада / Франция
4.0
Американский пирог: Переполох в общаге
комедия
2007, Канада / США
5.0
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