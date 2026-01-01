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Фильмография
Меган Хефферн
Meghan Heffern
Киноафиша
Персоны
Меган Хефферн
Меган Хефферн
Meghan Heffern
Дата рождения
3 октября 1983
Возраст
42 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Сценарист
Место рождения
Эдмонтон, Альберта, Канада
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
Биография Меган Хефферн
Родилась 3 октября 1983 года. Эдмонтон, Альберта, Канада.
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Популярные фильмы
8.2
Реальные пацаны
(2010)
7.7
Зов крови
(2010)
7.7
Удивительно сообразительные существа
(2026)
Фильмография Меган Хефферн
7.7
Удивительно сообразительные существа
Remarkably Bright Creatures
драма
2026, США
Смотреть трейлер
Рецензия
7.3
Беззаветно предана тебе
Absolutely Devoted to You
мелодрама
2026, Канада
7.6
Счастливого Рождества, Тед Купер
Merry Christmas, Ted Cooper!
комедия, мелодрама
2025, Канада
6.7
Нераскрытые дела Мистери Лейн: Смерть слушает
The Cases of Mystery Lane: Death Is Listening
комедия, криминал, детектив
2024, Канада
6.9
Осень в Эппл-Хилл
Autumn at Apple Hill
комедия, мелодрама
2024, Канада / США
5.9
Сигнал тревоги
драма
2023, США
5.3
Секс/жизнь
драма, комедия
2021, США
6.4
Зимний замок
Winter Castle
мелодрама
2019, Канада
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