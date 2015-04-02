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Копы в юбках
Отзывы о фильме «Копы в юбках»
The Heat
Копы в юбках
2013 / США
Трейлер
7.3
Оцените
35
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Люто не понравилось.
Две непрерывно орущие бабы (у них сверхсекретная, мать её, операция), пол фильма между собой что-то выясняют. Ляпы, нестыковки, злодеи не в меру болтливые.
Словно для умственно отсталых снимали. Нытьё про женскую долю не растрогало ничуть, до того всё фальшиво.
Вот злодеи симпатичные, это плюс.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
Супер комедия =)))))) Блин эта актриса Мелисса МакКарти , безумно ржачная ✊ ✊
Если бы не она , то фильм был бы скучноват , но эта толстушка разбавляет весь фильм классным юмором )))
8/10
2 апреля 2015, 12:51
0
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Bbbugl
2 апреля 2015, 12:51
Очередная быдлокомедия
Как попала оскароносная Сандра Буллок в эти помои?!✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Newman, 11/07/2013 - 00:44:46):
Толстуха , отлично отжигала ))))))))
2 апреля 2015, 12:51
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av52629
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Swi4e1, 13/07/2013 - 16:56:16):
в сериале Майк и Молли она мне тоже понравилась
2 апреля 2015, 12:51
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OldMovieRat
2 апреля 2015, 12:51
Прошлый раз фильм Heat с Де Ниро, Аль Пачино и Вэлом Килмером перевели как Схватка. В этот раз - >Копы в Юбках. Богатый русский язык.
Булку в целом уважаю. Когда есть что играть, она это делать умеет, не говоря уже о фирменном обаянии. Например, в Невидимой стороне у неё получилась - ну просто стопроцентная американка из среднего класса в хорошем смысле этого слова.
Этот фильм я бы назвал для нее проходным. Амерские комедии - это меж двух буллок тухлый переулок. Но все равно приятно посмотреть.
2 апреля 2015, 12:51
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Две непрерывно орущие бабы (у них сверхсекретная, мать её, операция), пол фильма между собой что-то выясняют. Ляпы, нестыковки, злодеи не в меру болтливые.
Словно для умственно отсталых снимали. Нытьё про женскую долю не растрогало ничуть, до того всё фальшиво.
Вот злодеи симпатичные, это плюс.
Если бы не она , то фильм был бы скучноват , но эта толстушка разбавляет весь фильм классным юмором )))
8/10
Как попала оскароносная Сандра Буллок в эти помои?!✊
Толстуха , отлично отжигала ))))))))
в сериале Майк и Молли она мне тоже понравилась
Булку в целом уважаю. Когда есть что играть, она это делать умеет, не говоря уже о фирменном обаянии. Например, в Невидимой стороне у неё получилась - ну просто стопроцентная американка из среднего класса в хорошем смысле этого слова.
Этот фильм я бы назвал для нее проходным. Амерские комедии - это меж двух буллок тухлый переулок. Но все равно приятно посмотреть.
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