Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Я делаю шаг" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
В белом плену В белом плену
Киноафиша Фильмы В белом плену Фильмы похожие на В белом плену
Into the White В белом плену 2012 / Швеция / Норвегия
5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на В белом плену

Вся информация о фильме
Капитан
Капитан
драма, исторический 2017, Германия / Польша / Португалия / Франция
7.0
12-ый человек
12-ый человек
драма 2017, Норвегия
7.0
Антропоид
Антропоид
триллер, военный, биография 2016, Великобритания / Франция / Чехия
7.0
Выбор короля
Выбор короля
драма 2016, Норвегия / Дания / Швеция
7.0
Против солнца
Против солнца
приключения, драма 2015, США
7.0
Моя земля
Моя земля
драма 2015, Германия / Дания
7.0
Путь домой
Путь домой
драма 2010, США
7.0
Тот же, но совсем другой
Тот же, но совсем другой
драма 2009, Германия
6.0
Макс Манус. Человек Войны
Макс Манус. Человек Войны
исторический, биография, драма, боевик, военный 2008, Норвегия / Дания / Германия
5.0
Сталинград
Сталинград
драма, военный 1993,
7.0
Последний король
Последний король
драма, исторический 2016, Норвегия
6.0
Измеряя мир
Измеряя мир
драма 2012, Германия
6.0
Милосердие
Милосердие
драма 2011, Германия / Норвегия
6.0
Люди в черном
Люди в черном
боевик 1997, США
8.0
Эллинг 3: Полюби меня завтра
мелодрама, драма 2005, Норвегия
6.0
Эллинг
Эллинг
комедия, драма 2001, Норвегия
7.0
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
Не только сын от Рыбина: у Сенчуковой есть тайная «дочь», похожая на нее как две капли воды
Все еще сводит с ума: красотка из Boney M. с годами стала только горячее
«Зря побрился»: как выглядит Николаев без шевелюры и усов
Не в России: не поверите, где в СССР жили самые красивые девушки
Одна из причин одиночества: роман с известной актрисой обернулся для Цискаридзе слезами
Лучше узнать заранее: самый опасный возраст для Рыб, Раков и Скорпионов
Понятно, что в ней нашел: в жену Куравлева невозможно не влюбиться
Якуниной остается кусать локти: Аверин изнемогает от любви к известной актрисе
Тест: из какой страны ваша душа?
«Оттопыренные» веки, подбородок висит: как Лолита выглядела до операций
«Затмила красотой даже Софи Лорен»: эту советскую актрису единогласно признали идеалом
Эти рубашки омолодят женщин 50+: в сентябре заметят все, вплоть до мужа
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше