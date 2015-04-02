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Темный мир: Равновесие Темный мир: Равновесие
Киноафиша Фильмы Темный мир: Равновесие Отзывы о фильме «Темный мир: Равновесие»
Темный мир: Равновесие 2013 / Россия
3.9 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
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Отзывы о фильме «Темный мир: Равновесие»

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Bbbugl 2 апреля 2015, 12:51
Низкопробный фильм во всем-от актерской игры до спецэффектов

Спецэффекты-на уровне"Три орешка для Золушки" и "Гостья из будущего"

Актеры-✊ ,по обьявлению,что ли,набирали....

Самый волнующий момент-это,когда супергениальная дочка Геннадия Хазанова засунула себе руку по локоть в рот
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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