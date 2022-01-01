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Николай Губенко
Николай Губенко
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Николай Губенко
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Дата рождения
17 августа 1941
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Николай Губенко
Родился 17 августа 1941 года. Одесса, СССР (Украина).
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Фильмография Николай Губенко
Ку! Кин-дза-дза
анимация, комедия, фантастика
2013, Россия
6.0
И жизнь, и слезы, и любовь
мелодрама
1984, СССР
8.0
Из жизни отдыхающих
мелодрама, драма
1980, СССР
7.0
Подранки
драма
1977, СССР
7.0
Они сражались за Родину
военный, драма, исторический
1975, СССР
8.0
Прошу слова
драма
1975, СССР
7.0
Если хочешь быть счастливым
драма
1974, СССР
6.0
Пришел солдат с фронта
драма, военный
1972, СССР
7.0
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