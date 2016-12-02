Легенды СССР в семейном кругу: редкие звездные фото из домашних архивов

Домашние архивы отечественных кинозвезд хранят немало интереснейших кадров, далеко не все из которых публиковались и вообще видели свет. А ведь именно эти редкие звездные фото из домашних архивов позволяют увидеть наших кумиров – многих из которых уже, к сожалению, нет в живых – такими, какими они были не на экране, а на самом деле.