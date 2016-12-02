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Василий Шукшин
Василий Шукшин
Vasily Shukshin
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Василий Шукшин
Vasily Shukshin
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Дата рождения
25 июля 1929
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
2 октября 1974
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Биография Василий Шукшин
Родился 25 июля 1929 года. Деревня Сростки, Алтай, СССР (Россия).
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Фильмография Василий Шукшин
Молчание Пелешяна
документальный
2011, Италия / Россия
6.0
Они сражались за Родину
военный, драма, исторический
1975, СССР
8.0
Прошу слова
драма
1975, СССР
7.0
Если хочешь быть счастливым
драма
1974, СССР
6.0
Калина красная
драма
1973, СССР
7.0
Печки-лавочки
комедия
1972, СССР
7.0
Даурия
драма, мелодрама, приключения, исторический
1971, СССР
6.0
Освобождение: Последний штурм
драма, военный
1971, СССР / Польша / ГДР / Италия
7.0
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Конференция «Диалоги о Шукшине» пройдёт на «Лендоке»
7 декабря с 10:00 до 18:00 на открытой студии «Лендок» впервые пройдёт научно-исследовательская конференция «Диалоги о Шукшине». В работе конференции примут участие
Написать
2 декабря 2016 09:24
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Шукшина обратилась к покойному Куравлеву с мольбой о прощении
Заслуженная артистка России Мария Шукшина почтила память звезды советского фильма "Афоня" Леонида Куравлева. Она посмертно попросила у актера прощения от лица современного отечественного телевидения.
Написать
30 января 2022 17:05
Семья Шукшиной опасается за ее связь с сектой: "За высказываниями Маши стоят третьи лица"
Заслуженная артистка России Мария Шукшина продолжает расплачиваться за свою позицию против вакцинации от COVID-19. На днях модераторы YouTube заблокировали ее канал. Родная сестра актрисы Ольга уверена: виной всему связь знаменитости с сектой царебожников.
1 комментарий
12 декабря 2021 18:35
Легенды СССР в семейном кругу: редкие звездные фото из домашних архивов
Домашние архивы отечественных кинозвезд хранят немало интереснейших кадров, далеко не все из которых публиковались и вообще видели свет. А ведь именно эти редкие звездные фото из домашних архивов позволяют увидеть наших кумиров – многих из которых уже, к сожалению, нет в живых – такими, какими они были не на экране, а на самом деле.
Написать
11 января 2019 00:01
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