Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Импостер"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Выбор Софи
Фильмы похожие на Выбор Софи
Sophie's Choice
Выбор Софи
1982 / США / Великобритания
7.6
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Статьи
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Похожие
Фильмы похожие на Выбор Софи
Вся информация о фильме
Примадонна
комедия, биография, драма
2016, Великобритания
6.0
Август: Графство Осейдж
комедия, драма
2013, США
7.0
Железная леди
драма, биография
2011, Великобритания
7.0
Сомнение
драма
2008, США
7.0
Часы
драма
2002, США / Великобритания
6.0
Мосты округа Мэдисон
драма
1995, США
7.0
Дом духов
драма, мелодрама
1993, Португалия / Германия / Дания / США / Франция
6.0
Крик во тьме
драма
1988, США / Австралия
6.0
Цветы лиловые полей
драма
1985, США
7.0
Из Африки
биография, мелодрама, драма
1985, США
7.0
Силквуд
драма, биография, триллер
1983, США
7.0
Язык нежности
комедия, драма, мелодрама
1983, США
8.0
Тутси
мюзикл, семейный, комедия, мелодрама
1982, США
8.0
Женщина французского лейтенанта
мелодрама
1981, Великобритания
6.0
На Золотом пруду
драма
1981, США / Великобритания
7.0
Крамер против Крамера
драма
1979, США
7.0
Увидимся утром
мелодрама, драма
1989, США
6.0
Скворец
драма
2021, США
5.0
Влюбленные
драма, мелодрама
1984, США
6.0
Суфражистка
драма
2015, Великобритания
6.0
Самый близкий друг
драма
2012, США
4.0
По взаимному согласию
криминал, драма, мистика
1992, США
5.0
Ландромат
драма
2019, США
6.0
Маленькие женщины
мелодрама, драма
2019, США
8.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить