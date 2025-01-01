Меню
Киноафиша Фильмы Выбор Софи Награды и номинации фильма Выбор Софи

Награды и номинации фильма Выбор Софи 1982

Оскар 1983 Оскар 1983
Лучшая женская роль
Победитель
Лучший дизайн костюмов
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Золотой глобус 1983 Золотой глобус 1983
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Лучший фильм (драма)
Номинант
 New Star of the Year in a Motion Picture - Male
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1984 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1984
Лучшая женская роль
Номинант
 Most Outstanding Newcomer to Film
Номинант
