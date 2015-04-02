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Zолушка - трейлер
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Zолушка. Трейлер

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Дата публикации: 29 ноября 2011
Zолушка – Маша Крапивина, – пока еще не красавица, и не то чтобы сказочная умница. Обычная девушка, рискнувшая, подобно тысячам ее сверстниц из самых разных уголков страны, покорить Москву, покинув свой родной провинциальный городок. Вечером учится, а с утра до вечера работает «на вредном производстве» - горничной в очень состоятельной семье. Крупу, конечно, не перебирает, но работы хватает: только успевай крутиться, чтобы угодить властной хозяйке и двум ее взбалмошным дочерям. Маша, между тем, как и миллионы других девчонок, по уши влюблена в известного  певца Алексея Королевича. Она - его самая преданная фанатка, увы, без малейшего шанса на знакомство с предметом своих девичьих грёз. И надо же такому случиться – «знатное» семейство получает приглашение на бал, а точнее,  закрытую вечеринку, где соберется вся культурная элита страны, а главное – там будет выступать ОН! И совершенно очевидно, что с этой минуты Маша готова на любые жертвы, чтобы тоже оказаться там. Но как? На помощь нашей Золушке, конечно же, приходит добрая фея в лице родной тетки Агнии, главного редактора издания «Желтый PRESS». Она готова добыть для «бедной родственницы» заветное приглашение, но с одним условием: Маша отправится на вечеринку с непростым и довольно пикантным журналистским заданием...
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nafanya1408 2 апреля 2015, 12:51
Насмотревшись всех промо-роликов, я примерно понял, чего ждать. Фильм показался мне как раз в духе праздника - шебушной, немного хаотичный и, конечно, романтичный. Думал, в зале будут одни девушки, из тех 'принцесс', что мечтают о 'мажоре' на белом БМВ, но там было и много парней, и даже не всех привели с собой девушки. В результате я так смеялся, что у меня получилось быть громче звуков поцелуев со всех сторон. ЛХорошая романтическая комедия :)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
LemonTea 2 апреля 2015, 12:51
Очень хорошая лёгкая комедия ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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