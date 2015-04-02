Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Беспринципные в деревне"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Синистер
Отзывы о фильме «Синистер»
Sinister
Синистер
2012 / США
Трейлер
7.5
Оцените
57
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Отзывы о фильме «Синистер»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Екатерина
2 апреля 2015, 12:51
Столько ужасов в этом сезоне. Хоть бы 30% были достойными просмотра. Сюжет вроде ничего, актер тоже норм. Ждем... одним словом.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Екатерина
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Sancheetoz от 30/08/2012 - 10:57:03
"Шесть демонов" очень понравился. Надеюсь, что и этот будет такого же уровня.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Екатерина
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Serene от 29/08/2012 - 16:50:34
Спасибо за обзор! Очень любопытно...
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Екатерина
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Serene от 02/10/2012 - 22:25:36
В смысле продинамят?... ((
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Екатерина
2 апреля 2015, 12:51
Только настроилась в Четверг ужасы посмотреть.. даже друзей уговорила (в буквальном смысле, т.к. не фанаты жанра)... а тут на те... могут и не показать или показать, но хз когда((
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Toporock
2 апреля 2015, 12:51
ООООЧЕНЬ жутко!!! Атмосfерно. И Музыкально хорошо.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 12/10/2012 - 04:05:39):
Да ну что Вы!! Мне показалось как то очень стильно даже. Fинал, конечно Хоук мог и по лучше с играть, больше ужаса,
ведь тебя убивает твой любимый ребенок,
а так на твердую 7 на пугали, и музыка кстати, особенно понравилась.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Музыкалка неплохой показалась, это как раз то, что больше всего понравилось. То вроде бы мухи жужжат, то рычание-ворчание как-бы слышиться. То что-то лирическое, но это редко, это когда жена писателя перестает занудствовать и про любовь вспоминает. Тема в финале, которая еще на тирах шла, какая-то знакомая очень, не новая точно.
Саспенс есть, чего уж там, жутковато было, но за счет бу-эффектов. Сидишь и ждешь: вот щас кааак выпрыгнет...и ведь выпрыгивает ✊
А герои неинтересные.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 12/10/2012 - 21:42:44):
Хоук, бухал буть здоров, весь fильм)). Может ему вобще приглючило это все?))
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Yuron
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Фильм неплох,особенно музыка в фильме понравилась! А так посмотреть можно,но не шедевр,да и вообще,что-то не похоже,что типа от создателей "Паранормального" и "Астрала"! Немного разные фильмы...
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Энки
2 апреля 2015, 12:51
Не айс)))
3/10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Екатерина
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Serene от 16/10/2012 - 14:45:28
мне кажется, не стоит на форуме весь фильм рассказывать. тому, кто еще не смотрел, потом будет неинтересно...
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
MrWhite
2 апреля 2015, 12:51
Скучно.Я не так часто смотрю фильмы ужасов, но здесь было стремно только в моменты,когда ты уже хочешь заснуть,а тут какое-нибудь очень милое личико вылетает) Я не люблю ужастики, где только на этом и держится.Да, музыка норм перед этими моментами.
Фильм просто норм.Я ожидал большого.Из трейлера и брошюры выглядело все более заманчивым..✌️
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Екатерина
2 апреля 2015, 12:51
Главный отрицательный герой похож на одного из участников Slipknot
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Папы против мам
8 комментариев
Непослушная
40 комментариев
Аватар 2: Путь воды
175 комментариев
Чебурашка
358 комментариев
Праведник
57 комментариев
Сын
4 комментария
Мой любимый призрак
4 комментария
Заклятье. Первое пробуждение
5 комментариев
Руками
4 комментария
Ночь в магазине ужастиков
26 комментариев
Дети Катрины
2 комментария
Чинк: Хвостатый детектив
7 комментариев
Селфимания
5 комментариев
Мира
47 комментариев
Кобра
4 комментария
Викрам
4 комментария
Бешенство
4 комментария
Обсудить новинки кино в чате
В прокате
Премьеры
Онлайн
Праведник
Отзывы
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Свободные отношения
Отзывы
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
Папы против мам
Отзывы
2023, Россия, комедия, семейный
Крушение
Рецензия
Отзывы
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Бешенство
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, триллер
Непослушная
Отзывы
2023, Россия, мелодрама
Рок дог 3: Битва за бит
Отзывы
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Снежная королева: Разморозка
Отзывы
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
"Шесть демонов" очень понравился. Надеюсь, что и этот будет такого же уровня.
Спасибо за обзор! Очень любопытно...
В смысле продинамят?... ((
Да ну что Вы!! Мне показалось как то очень стильно даже. Fинал, конечно Хоук мог и по лучше с играть, больше ужаса, ведь тебя убивает твой любимый ребенок, а так на твердую 7 на пугали, и музыка кстати, особенно понравилась.
Саспенс есть, чего уж там, жутковато было, но за счет бу-эффектов. Сидишь и ждешь: вот щас кааак выпрыгнет...и ведь выпрыгивает ✊
А герои неинтересные.
Хоук, бухал буть здоров, весь fильм)). Может ему вобще приглючило это все?))
3/10
мне кажется, не стоит на форуме весь фильм рассказывать. тому, кто еще не смотрел, потом будет неинтересно...
Фильм просто норм.Я ожидал большого.Из трейлера и брошюры выглядело все более заманчивым..✌️
Авторизация по e-mail