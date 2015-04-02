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Синистер Синистер
Киноафиша Фильмы Синистер Отзывы о фильме «Синистер»
Sinister Синистер 2012 / США
7.5 Оцените
57 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Отзывы о фильме «Синистер»

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Екатерина 2 апреля 2015, 12:51
Столько ужасов в этом сезоне. Хоть бы 30% были достойными просмотра. Сюжет вроде ничего, актер тоже норм. Ждем... одним словом.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Екатерина 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Sancheetoz от 30/08/2012 - 10:57:03




"Шесть демонов" очень понравился. Надеюсь, что и этот будет такого же уровня.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Екатерина 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Serene от 29/08/2012 - 16:50:34




Спасибо за обзор! Очень любопытно...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Екатерина 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Serene от 02/10/2012 - 22:25:36


В смысле продинамят?... ((
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Екатерина 2 апреля 2015, 12:51
Только настроилась в Четверг ужасы посмотреть.. даже друзей уговорила (в буквальном смысле, т.к. не фанаты жанра)... а тут на те... могут и не показать или показать, но хз когда((
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
ООООЧЕНЬ жутко!!! Атмосfерно. И Музыкально хорошо.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 12/10/2012 - 04:05:39):


Да ну что Вы!! Мне показалось как то очень стильно даже. Fинал, конечно Хоук мог и по лучше с играть, больше ужаса, ведь тебя убивает твой любимый ребенок, а так на твердую 7 на пугали, и музыка кстати, особенно понравилась.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Музыкалка неплохой показалась, это как раз то, что больше всего понравилось. То вроде бы мухи жужжат, то рычание-ворчание как-бы слышиться. То что-то лирическое, но это редко, это когда жена писателя перестает занудствовать и про любовь вспоминает. Тема в финале, которая еще на тирах шла, какая-то знакомая очень, не новая точно.

Саспенс есть, чего уж там, жутковато было, но за счет бу-эффектов. Сидишь и ждешь: вот щас кааак выпрыгнет...и ведь выпрыгивает ✊

А герои неинтересные.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 12/10/2012 - 21:42:44):

Хоук, бухал буть здоров, весь fильм)). Может ему вобще приглючило это все?))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Yuron 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Фильм неплох,особенно музыка в фильме понравилась! А так посмотреть можно,но не шедевр,да и вообще,что-то не похоже,что типа от создателей "Паранормального" и "Астрала"! Немного разные фильмы...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Энки 2 апреля 2015, 12:51
Не айс)))



3/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Екатерина 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Serene от 16/10/2012 - 14:45:28


мне кажется, не стоит на форуме весь фильм рассказывать. тому, кто еще не смотрел, потом будет неинтересно...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
MrWhite 2 апреля 2015, 12:51
Скучно.Я не так часто смотрю фильмы ужасов, но здесь было стремно только в моменты,когда ты уже хочешь заснуть,а тут какое-нибудь очень милое личико вылетает) Я не люблю ужастики, где только на этом и держится.Да, музыка норм перед этими моментами.

Фильм просто норм.Я ожидал большого.Из трейлера и брошюры выглядело все более заманчивым..✌️
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Екатерина 2 апреля 2015, 12:51
Главный отрицательный герой похож на одного из участников Slipknot
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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