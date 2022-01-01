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Владимир Кристовский

Владимир Кристовский
Владимир Кристовский
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Дата рождения
19 декабря 1975
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Стрелец
Биография Владимир Кристовский

Родился 19 декабря 1975 года. Нижний Новгород, СССР (Россия).

Фильмография Владимир Кристовский
Студия Нижний
Студия Нижний
мелодрама 2018, Россия
5.0
12 месяцев. Новая сказка
12 месяцев. Новая сказка
фэнтези, семейный 2014, Россия
4.0
Клуши
Клуши
комедия, мелодрама 2012, Россия
5.0
Свидание
Свидание
комедия 2011, Россия
6.0
Клуб счастья
Клуб счастья
комедия 2010, Россия
5.0
Семейка Ады
Семейка Ады
комедия 2008, Россия
7.0
О, счастливчик!
О, счастливчик!
комедия 2008, Россия / Украина
6.0
День выборов
День выборов
комедия 2007, Россия
7.0
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