Макс — сирота. Он живет в семье Бесигеров, швейцарских фермеров. Он — бесплатная рабочая сила для приемных родителей и объект бесконечных издевательств для их родного сына Якоба. Единственное, что есть у Макса и чего его нельзя лишить, — это аккордеон. Когда новая сельская учительница берет мальчика под свое крыло, все становится лишь хуже. И только дружба с Бертели, другим приемышем, поддерживает его жажду жизни. Вместе они мечтают уехать в Аргентину, в фантастический мир, где, как им кажется, даже вилки сделаны из серебра. «Приемыши» — фильм, основанный, к сожалению, на реальной истории 100 тысяч швейцарских детей (сирот или детей, чьи родители пережили развод), которых с 1800-го по 1950 год за небольшое вознаграждение «продавали» приемным семьям, а те видели в них лишь бесплатную рабочую силу. Приемыши часто становились жертвами плохого обращения, насилия, их мучители же всегда оставались безнаказанными. Все вокруг знали об этом, но никто не решался рассказать правду. Такое насильственное усыновление стало одной из мрачных страниц истории Швейцарии XX века. Этот фильм — один из наиболее успешных образцов швейцарского кинематографа последних пяти лет.