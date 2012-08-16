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Постер фильма Приемыши
7.3
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7.3

Приемыши

, 2011
Der Verdingbub
Швейцария, Германия / драма / 18+
Постер фильма Приемыши
7.3

О фильме

Макс — сирота. Он живет в семье Бесигеров, швейцарских фермеров. Он — бесплатная рабочая сила для приемных родителей и объект бесконечных издевательств для их родного сына Якоба. Единственное, что есть у Макса и чего его нельзя лишить, — это аккордеон. Когда новая сельская учительница берет мальчика под свое крыло, все становится лишь хуже. И только дружба с Бертели, другим приемышем, поддерживает его жажду жизни. Вместе они мечтают уехать в Аргентину, в фантастический мир, где, как им кажется, даже вилки сделаны из серебра. «Приемыши» — фильм, основанный, к сожалению, на реальной истории 100 тысяч швейцарских детей (сирот или детей, чьи родители пережили развод), которых с 1800-го по 1950 год за небольшое вознаграждение «продавали» приемным семьям, а те видели в них лишь бесплатную рабочую силу. Приемыши часто становились жертвами плохого обращения, насилия, их мучители же всегда оставались безнаказанными. Все вокруг знали об этом, но никто не решался рассказать правду. Такое насильственное усыновление стало одной из мрачных страниц истории Швейцарии XX века. Этот фильм — один из наиболее успешных образцов швейцарского кинематографа последних пяти лет.

В ролях

Катя Риман
Катя Риман
Bösigerin
Штефан Курт
Штефан Курт
Bösiger
Максимилиан Симонишек
Максимилиан Симонишек
Jakob
Макс Хубахер
Макс Хубахер
Max
Лиза Брэнд
Berteli
Мириам Штайн
Мириам Штайн
Esther
Андреас Матти
Hasslinger
Хайди Форстер
Grossmutter
Урзина Ларди
Mutter Dürrer
Ernst C. Sigrist
Polizist
Режиссер Маркус Имбоден
Сценарист Плинио Бахманн, Jasmine Hoch
Композитор Бенедикт Йегер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Швейцария / Германия
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2011
Премьера в мире 16 августа 2012
Дата выхода
25 октября 2012 Германия
30 августа 2013 Мексика
16 октября 2012 Польша
17 августа 2012 Швейцария
Другие названия
Der Verdingbub, The Foster Boy, El hijo adoptivo, L'enfance volée, Max, a csicska, O miúdo emprestado, Skradzione dzieciństwo, Üvey Çocuk, Το θετό αγόρι, Приёмыши

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 11 голосов
Обновлено 12 ноября 2020
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саундтрек фильма Приемыши

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