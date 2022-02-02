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Джейми Александр
Джейми Александр
Jaimie Alexander
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Джейми Александр
Jaimie Alexander
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Дата рождения
12 марта 1984
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Биография Джейми Александр
Родилась 12 марта 1984 года. Южная Каролина, США.
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Фильмография Джейми Александр
Тор: Любовь и гром
фантастика, боевик
2022, США
8.0
Пропавшая
триллер, боевик, детектив
2022, США
6.0
Лондонские поля
триллер, криминал, детектив
2017, США
5.0
Тор 2: Царство тьмы
приключения, боевик
2013, США
7.0
Возвращение героя
боевик
2013, США
7.0
Саванна
драма, семейный, исторический
2013, США
5.0
Тор
боевик, приключения, драма
2011, США
7.0
Косяки
мелодрама, комедия, драма
2011, США
7.0
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2 февраля 2022 14:45
Официально: Кристиан Бэйл сыграет злодея Горра в фильме «Тор: Любовь и гром»
Актер перевоплотится в убийцу богов.
Написать
14 декабря 2020 12:19
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