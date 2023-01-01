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Возвращение героя Возвращение героя
Киноафиша Фильмы Возвращение героя Возвращение героя, 2013: актеры и роли
The Last Stand Возвращение героя 2013 / США
6.8 Оцените
44 голоса Рейтинг IMDb: 6.3
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Возвращение героя, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ким Чи Ун Kim Ji-woon
В ролях
Арнольд Шварценеггер Арнольд Шварценеггер Arnold Schwarzenegger Петер Стормаре Петер Стормаре Peter Stormare Дженезис Родригез Дженезис Родригез Genesis Rodriguez Джейми Александр Джейми Александр Jaimie Alexander Форест Уитакер Форест Уитакер Forest Whitaker Родриго Санторо Родриго Санторо Rodrigo Santoro Джонни Ноксвилл Джонни Ноксвилл Johnny Knoxville
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