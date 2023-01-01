Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Игра в Пусане"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Возвращение героя
Возвращение героя, 2013: актеры и роли
The Last Stand
Возвращение героя
2013 / США
Смотреть трейлер
6.8
Оцените
44
голоса
Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
Реклама 18+
•••
✕
Смотрите на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Реклама 18+
•••
✕
Смотрите на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Похожие
Возвращение героя, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ким Чи Ун
Kim Ji-woon
В ролях
Арнольд Шварценеггер
Arnold Schwarzenegger
Петер Стормаре
Peter Stormare
Дженезис Родригез
Genesis Rodriguez
Джейми Александр
Jaimie Alexander
Форест Уитакер
Forest Whitaker
Родриго Санторо
Rodrigo Santoro
Джонни Ноксвилл
Johnny Knoxville
В прокате
Премьеры
Онлайн
Дворец
Рецензия
Отзывы
2023, Италия / Швейцария / Франция / Польша, драма
По щучьему велению
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
Хоккейные папы
Отзывы
2023, Россия, комедия, семейный, спорт
Большое маленькое приключение
Отзывы
2023, Бельгия / Франция / Испания, анимация
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, драма
Катастрофа
Отзывы
2023, Бельгия / Франция, драма, фантастика, триллер
Барби
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Тайна заколдованного зеркала
Отзывы
2023, Швеция, приключения, комедия, семейный
Бугимен. Начало легенды
Отзывы
2023, Испания / Уругвай, приключения, комедия, ужасы
Капитан Марвел 2
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Белый список
Отзывы
2022, Россия, криминал, драма, детектив
Related video
Кончаловский выжал все соки: у измученной Высоцкой случился срыв
В сериале «Екатерина» наврали про главного фаворита: что не так с историей Ланского
Жиган-лимон — мальчишка симпатичный: возмужавший сын повторил судьбу Круга
Уже все забыли: русские фамилии, которые теперь популярны, раньше давали только каторжникам и маргиналам
Мужу Гундарева изменяла с мечтой всех советских школьниц: женщины поймут, когда увидят
Ушел, хлопнув дверью: вот почему Меньшов променял Алентову на другую
Многое объясняют: детали, которые зря не упомянули в «Афоне»
Самый переоцененный советский фильм: на эти недостатки «Гостьи из будущего» раньше закрывали глаза
Из «сквашенного» белка: правда ли, что самый известный советский торт придумали по ошибке
Цискаридзе — единственный, кто унизил известную актрису: даже бездомные ее жалели
До революции это блюдо готовили на праздники в каждом доме: в 100 раз лучше мяса по-французски
Жалеет до сих пор: Киркоров откровенно сообщил о своей главной ошибке
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить