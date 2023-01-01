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Мельница и крест
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The Mill and the Cross / Mlyn i krzyz
Мельница и крест
2011 / Швеция / Польша
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7.6
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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