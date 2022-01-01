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Мельница и крест Мельница и крест
Киноафиша Фильмы Мельница и крест Мельница и крест, 2011: актеры и роли
The Mill and the Cross / Mlyn i krzyz Мельница и крест 2011 / Швеция / Польша
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Мельница и крест, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Лех Маевски
В ролях
Рутгер Хауэр Рутгер Хауэр Rutger Hauer Шарлотта Рэмплинг Шарлотта Рэмплинг Charlotte Rampling Майкл Йорк Michael York
Одна
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