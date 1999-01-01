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Вишневый сад
Киноафиша Фильмы Вишневый сад
The Cherry Orchard

Вишневый сад, 1999

1999 / Франция / Греция / Кипр
6.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 2 часа 21 минута
Год выпуска 1999
Премьера в мире 1 января 1999
Возраст 18+
Бюджет $5 000 000
Режиссер
Михалис Какояннис
В ролях
Шарлотта Рэмплинг
Шарлотта Рэмплинг
Кэтрин Картлидж
Алан Бэйтс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Вишневый сад 1 постер
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