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Вишневый сад
The Cherry Orchard
Вишневый сад, 1999
1999 / Франция / Греция / Кипр
6.4
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11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Жанр:
драма
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6.4
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность
2 часа 21 минута
Год выпуска
1999
Премьера в мире
1 января 1999
Возраст
18+
Бюджет
$5 000 000
Режиссер
Михалис Какояннис
В ролях
Шарлотта Рэмплинг
Кэтрин Картлидж
Алан Бэйтс
Все актеры и съемочная группа
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1 постер
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