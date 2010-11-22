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Олимпийская деревня - промо-ролик
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Олимпийская деревня. Промо-ролик

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Дата публикации: 22 ноября 2010
Олимпийская деревня – Москва. Август 1980-го года. Власти СССР готовят Москву к приезду олимпийских гостей. В связи с компанией по «очищению» Москвы неблагонадежных граждан, инакомыслящих и диссидентов на время олимпиады отправляют за 101-й километр в дачные поселки и санатории. В их числе инфантильный виолончелист Арсений Чайка, который, победив на конкурсе им.Чайковского, привлек к себе излишнее внимание иностранной музыкальной прессы и теперь находится под пристальным вниманием соответствующих органов. С виолончелью за спиной и с единственным другом — кроликом на руках, Арсений отправляется в «ссылку».
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