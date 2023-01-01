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Власть страха Власть страха
Киноафиша Фильмы Власть страха Власть страха, 1999: актеры и роли
The Bone Collector Власть страха 1999 / США
7.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Власть страха, 1999: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Филлип Нойс Филлип Нойс Phillip Noyce
В ролях
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон Denzel Washington Анджелина Джоли Анджелина Джоли Angelina Jolie Куин Латифа Куин Латифа Queen Latifah Майкл Рукер Майкл Рукер Michael Rooker Майк МакГлоун Mike McGlone Луис Гусман Луис Гусман Luis Guzmán
Вызов
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