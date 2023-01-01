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Тонкая красная линия Тонкая красная линия
Киноафиша Фильмы Тонкая красная линия Тонкая красная линия, 1998: актеры и роли
The Thin Red Line Тонкая красная линия 1998 / США
7.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Тонкая красная линия, 1998: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Терренс Малик Терренс Малик Terrence Malick
В ролях
Кирк Асеведо Кирк Асеведо Kirk Acevedo Шон Пенн Шон Пенн Sean Penn Эдриан Броуди Эдриан Броуди Adrien Brody Джордж Клуни Джордж Клуни George Clooney Джон Кьюсак Джон Кьюсак John Cusack Джон Траволта Джон Траволта John Travolta Ник Нолти Ник Нолти Nick Nolte Вуди Харрельсон Вуди Харрельсон Woody Harrelson Джаред Лето Джаред Лето Jared Leto Пенни Аллен Penny Allen
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