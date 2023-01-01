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Тонкая красная линия
Тонкая красная линия, 1998: актеры и роли
The Thin Red Line
Тонкая красная линия
1998 / США
7.6
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Тонкая красная линия, 1998: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Терренс Малик
Terrence Malick
В ролях
Кирк Асеведо
Kirk Acevedo
Шон Пенн
Sean Penn
Эдриан Броуди
Adrien Brody
Джордж Клуни
George Clooney
Джон Кьюсак
John Cusack
Джон Траволта
John Travolta
Ник Нолти
Nick Nolte
Вуди Харрельсон
Woody Harrelson
Джаред Лето
Jared Leto
Пенни Аллен
Penny Allen
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