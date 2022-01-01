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Я знаю, что вы сделали прошлым летом Я знаю, что вы сделали прошлым летом
Киноафиша Фильмы Я знаю, что вы сделали прошлым летом Я знаю, что вы сделали прошлым летом, 1997: актеры и роли
I Know What You Did Last Summer Я знаю, что вы сделали прошлым летом 1997 / США
7.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Я знаю, что вы сделали прошлым летом, 1997: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джим Гиллеспи Jim Gillespie
В ролях
Дженнифер Лав Хьюитт Дженнифер Лав Хьюитт Jennifer Love Hewitt Сара Мишель Геллар Сара Мишель Геллар Sarah Michelle Gellar Райан Филипп Райан Филипп Ryan Phillippe Фредди Принц мл. Фредди Принц мл. Freddie Prinze Jr. Бриджит Уилсон Brigit Wilson
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