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Киноафиша Новости В разработку запущен сиквел слэшера «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»

В разработку запущен сиквел слэшера «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»

7 февраля 2023 11:12
В разработку запущен сиквел слэшера «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»

Дженнифер Лав Хьюитт и Фредди Принц –– младший могут вернуться к своим давним ролям.

Как сообщает Deadline, студия Sony Pictures планирует снять новую часть знаменитой серии хорроров «Я знаю, что вы сделали прошлым летом».

Хотя проект в данный момент находится на ранней стадии разработки, звезды первых двух частей серии Дженнифер Лав Хьюитт («Потерянный Валентин») и Фредди Принц –– младший («Это все она») уже ведут переговоры о том, чтобы вернуться к своим ролям в сиквеле. Кроме того, продюсером фильма может вновь выступить Нил Х. Мориц («Жестокие игры»), один из создателей франшизы. Режиссером ленты назначена Дженн Робинсон («Отомсти за меня»), сценарий пишет Лия МакКендрик («Магистр изящных искусств»).

Первая часть «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» вышла на экраны в 1997 году. По сюжету, группа студентов, возвращаясь с веселой тусовки на берегу моря, случайно насмерть сбивает из ниоткуда появившегося прохожего. Не желая брать на себя вину за его смерть, герои сбрасывают тело в море, надеясь, что их страшная тайна останется похоронена на дне вместе с трупом. Ровно через год они получают загадочное письмо, в котором незнакомец сообщает им, что знает о преступлении, которое они совершили прошлом летом.

Авторами идеи нового фильма выступили Робинсон и МакКендрик. По информации Deadline, картина во многом вдохновлена успешными современными продолжениями классических франшиз «Рокки» и «Крик». Именно поэтому она не будет представлять собой полный перезапуск серии, а станет своеобразным способом передать первенство во франшизе от старых героев к новым. Как актеры оригинального фильма, так и продюсеры Sony Pictures оказались в восторге от этой задумки, и вскоре проект получил «зеленый свет».

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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