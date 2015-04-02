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Жить
Отзывы о фильме «Жить»
Жить
2010 / Россия
Трейлер
7.0
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Viking_M
2 апреля 2015, 12:51
Что хотел сказать режиссер помимо того, что у нас прогнившее общество, не пойму.
Фильм ничего не вызвал кроме пустоты и грусти. Для ценителей балабановщины.
Пожалуй, стоит отметить потрясную игру актеров✊
4/10
2 апреля 2015, 12:51
0
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Espiga
2 апреля 2015, 12:51
Фильм, после которого вышла и ощутила стыд, что позволяю себе жить самообманом, что ленюсь отделять горькую суть от красивых фантиков и соглашаюсь на лживое, но вкусное и удобное вместо трудного, но настоящего. Хорошо, что есть такое кино, рассказывающее правду о горе, боли, страхе. О том, что очень нелегко сформулировать искренне и доступно. Знаю, что правду, потому что мои чувства поверили. Верно сказал предыдущий оратор - фильм давит, как фура и никуда от него не деться, не спрятаться. Если вы умеете слышать.
Но и прожить, пережить, проглотить всколыхнувшуюся глыбу эмоций - тоже задача.
Режиссер не помогает в этом, не питает иллюзий, не даёт надежды, он только показывает, как оно бывает. Или точнее будет. И единственное, что понимаешь, - хорошо не будет уже никогда. По крайней мере в том смысле, который для тебя привычен. От этого становиться невыразимо страшно и тяжело.
Где есть смерть, там нет места жизни. Всё, что было важным, после смерти обесценивается. Вопрос, возникший между строк и оставшийся без ответа: зачем жить?
2 апреля 2015, 12:51
0
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PVM
2 апреля 2015, 12:51
Сегодня просмотрела этот фильм. Фильм о том, что ЖИТЬ надо, не жить, а именно ЖИТЬ - ценить, любить и уважать, дарить тепло и чаще говорить, о том как ты любишь близких, родных тебе людей.....Боже мой, у меня прям эти дети перед глазами....ой не могу...пойду покурю...Надо чаще говорить своим близким о своих чувствах. я просто боюсь и не хочу об этом думать, что может кого-то не стать, это же так ...блин не могу.
2 апреля 2015, 12:51
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Фильм ничего не вызвал кроме пустоты и грусти. Для ценителей балабановщины.
Пожалуй, стоит отметить потрясную игру актеров✊
4/10
Но и прожить, пережить, проглотить всколыхнувшуюся глыбу эмоций - тоже задача.
Режиссер не помогает в этом, не питает иллюзий, не даёт надежды, он только показывает, как оно бывает. Или точнее будет. И единственное, что понимаешь, - хорошо не будет уже никогда. По крайней мере в том смысле, который для тебя привычен. От этого становиться невыразимо страшно и тяжело.
Где есть смерть, там нет места жизни. Всё, что было важным, после смерти обесценивается. Вопрос, возникший между строк и оставшийся без ответа: зачем жить?
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