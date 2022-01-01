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Каролин Даверна
Каролин Даверна
Caroline Dhavernas
О персоне
Фильмография
Каролин Даверна
Caroline Dhavernas
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Дата рождения
15 мая 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Монреаль, Квебек, Канада
Рост
163 см
Биография Каролин Даверны
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Фильмография Каролин Даверны
Крушение
триллер
2011, США / Канада
8.0
Дьявол
ужасы, триллер
2010, США
8.0
Измена
триллер, драма
2007, США
6.0
Голливудленд
криминал, драма, мистика, исторический, триллер
2006, США
6.0
Чемоданы Тульса Люпера, часть 1: Моабская история
драма, военный, приключения, триллер, мелодрама
2003, Великобритания / Италия / Испания / Люксембург / Нидерланды / Россия / Венгрия / Германия
5.0
Отмороженные
комедия
2001, США
6.0
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