Вообще говоря, сюжет на тему «Дьявол входит пятым в лифт», если это, конечно, не философская сатира в бунюэлевском вкусе, – кажется сам по себе несколько сомнительным. Ну действительно, люди садятся в уютный, теплый подъемник, едут по своим делам, а тут вдруг к ним начинает приставать сатана собственной персоной и вытворяет разные милые проказы: царапает барышень когтями, куски стекла втыкает в яремные вены, вешает, ломает позвонки и т. п. Нарушает, одним словом, всяческие…
Держало до конца почти. Явление дьявола народу вот только не очень... Но всё же впечатления от фильма сугубо положительные. Посмотреть стоит.
а я всеровно пойду даже если мне расскажут!!!!!мне интересно самой смотреть!!!!✊ ✊
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