Наша рецензия

Вообще говоря, сюжет на тему «Дьявол входит пятым в лифт», если это, конечно, не философская сатира в бунюэлевском вкусе, – кажется сам по себе несколько сомнительным. Ну действительно, люди садятся в уютный, теплый подъемник, едут по своим делам, а тут вдруг к ним начинает приставать сатана собственной персоной и вытворяет разные милые проказы: царапает барышень когтями, куски стекла втыкает в яремные вены, вешает, ломает позвонки и т. п. Нарушает, одним словом, всяческие…