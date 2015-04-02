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Дьявол Дьявол
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Devil Дьявол 2010 / США
8.0 Оцените
67 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Дьявол»

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Наша рецензия

Вообще говоря, сюжет на тему «Дьявол входит пятым в лифт», если это, конечно, не философская сатира в бунюэлевском вкусе, – кажется сам по себе несколько сомнительным. Ну действительно, люди садятся в уютный, теплый подъемник, едут по своим делам, а тут вдруг к ним начинает приставать сатана собственной персоной и вытворяет разные милые проказы: царапает барышень когтями, куски стекла втыкает в яремные вены, вешает, ломает позвонки и т. п. Нарушает, одним словом, всяческие…

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nсих 2 апреля 2015, 12:51
в каком кинотеатре будет?)=)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanny 2 апреля 2015, 12:51
вчера были на просмотре достаточно интересный фильм,не нудный! возможно заставит людей задуматься на своими поступками!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Bezora 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Имя Шмалаяна (лишь в таком пренебрежительном виде приходит в голову это имя после "Повелителя Стихий") в рядах создателей напрягло, но всё равно купил билет... Очень понравилось, интересный, интригующий сюжет (да, в рамках жанра, но всё же), операторские и режисёрские находки впечатлили.



Держало до конца почти. Явление дьявола народу вот только не очень... Но всё же впечатления от фильма сугубо положительные. Посмотреть стоит.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
настюшкино 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Serene от 21/09/2010 - 19:28:05


а я всеровно пойду даже если мне расскажут!!!!!мне интересно самой смотреть!!!!✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
burt_cobain 2 апреля 2015, 12:51
не думается ли вам, что подобное где-то уже было.... особеннно, к удивлению, в русском "кинематографе"... http://www.smr.kinoafisha.info/movies/829041/
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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