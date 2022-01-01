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Джеффри Аренд
Джеффри Аренд
Geoffrey Arend
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Джеффри Аренд
Geoffrey Arend
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Дата рождения
28 февраля 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Сценарист
Место рождения
Манхэттен, Нью-Йорк, США
Рост
191 см
Биография Джеффри Аренда
Родился 28 февраля 1978 года. Манхэттен, Нью-Йорк, США.
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Фильмография Джеффри Аренда
Общество справедливости: Вторая мировая война
боевик, приключения, анимация
2021, США
6.0
Дьявол
ужасы, триллер
2010, США
8.0
500 дней лета
комедия, драма, мелодрама
2009, США
7.0
Убивая Зельду Спаркс
комедия, драма
2007, Канада / США
5.0
Блондинка в шоколаде
комедия
2006, США
5.0
Семейные ценности
комедия, мелодрама, драма
2003, США
5.0
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