Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Икар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Где-то Где-то
Киноафиша Фильмы Где-то Где-то, 2010: актеры и роли
Somewhere Где-то 2010 / США
6.7 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Где-то, 2010: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
София Коппола София Коппола Sofia Coppola
В ролях
Мишель Монахан Мишель Монахан Michelle Monaghan Бенисио Дель Торо Бенисио Дель Торо Benicio Del Toro Эль Фаннинг Эль Фаннинг Elle Fanning Стивен Дорфф Стивен Дорфф Stephen Dorff Александр Невский Александр Невский Филип Павел Philip Pavel
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Легенды Орлёнка
Легенды Орлёнка
2021, Россия, детектив, фэнтези
Дитя тьмы: Первая жертва
Дитя тьмы: Первая жертва
2022, США, криминал, драма, ужасы
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Русалка и дочь короля
Русалка и дочь короля
2022, США, приключения, фэнтези, боевик
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Клаустрофобы. Долина дьявола
Клаустрофобы. Долина дьявола
2022, США, триллер
Related video
Время принимать поздравления: счастливая Толкалина показала малыша
Раздевшийся Бикович ошеломил народ: фанатки «Холопа» опешили
Иностранцы пришли в восторг от этого советского фильма о войне: выбор очень неожиданный
У Высоцкого было три странных прозвища: теперь все знают
Жизнь звезды «Папиных дочек» превратилась в ад: вот что случилось из-за съемок
Драматический финал для Брагина: названа дата выхода юбилейного сезона «Склифосовского»
Не только Хюррем Султан: вскрылась правда о русских корнях звезды «Постучись в мою дверь»
Ток-шоу важнее внука: Шепелев вывел семью Фриске на чистую воду
Елизавету II настиг новый удар: позор принца Гарри скрыть не удалось
Слава, забвение, смерть: как сложилась судьба советского «мальчика с сачком» Вячеслава Царева
Эротика в СССР была: как в «Любовь и голуби» обыгрывали сцены 18+
Пьер Ришар бы не узнал: что стало с мальчиком из фильма «Игрушка»
Приложение киноафиши