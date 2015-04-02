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Где-то
Отзывы о фильме «Где-то»
Somewhere
Где-то
2010 / США
Трейлер
6.7
Оцените
20
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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skystroll
2 апреля 2015, 12:51
как же я жду этот фильм! Коппола - молодчина, всегда радует. И наконец-то Стивен Дорфф сыграл хоть в чем-то хорошем=))
конечно же, саундтрек тоже подкупает
2 апреля 2015, 12:51
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Роман
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
чё-то фильм особо не порадовал. комедийного совсем мало, к драме больше отношения имеет. под конец фильма вообще уснул. но фильм на любителя, кому-то понравится точно, так что ставлю 7\10.
2 апреля 2015, 12:51
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Тома
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Удовольствие от фильма можно сравнить разве что с удовольствием от поедания холодных спагетти - приходится себя заставлять. Потом может в памяти будут всплывать отдельные хорошо придуманные эпизоды, например, как с героя снимали слепок лица. Но в целом я определенно не поклонница таланта Софии Копполы, подозреваю, что если бы не фамилия отца, ее фильмы бы вовсе проходили незамеченными. Хотя с другой стороны а можно ли снять захватывающий фильм про человека, который считает себя ничтожеством? Пусть он и знаменитость (так получилось, ну лицом вышел). Какая то часть ничтожности его души передастся и истории, которая про него рассказывается и фильму, и зрителям... Скучно но, наверное, в чем-то полезно... Наверное ))
2 апреля 2015, 12:51
0
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Тома
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
А я вот все думала и пластмассово-силиконовые близняшки-блондиноки-барби были когда-то маленькими девочками... И если тебе пофиг хотя бы одна такая вот кукла-барби, не автоматически ли это связано с тем, что и родного человека ты оттолкнешь, не то чтобы вообще, но не сможешь дать ему то, в чем он так нуждается? Тут уж или ты чувствуешь или нет...Не бывает людей безразличных, ты же сам регулируешь их появление в твоей жизни и степень их появления. Если они появились, значит ты что-то такое сделал, дал повод. А дальше что? Тренируем безразличность? ..Но если делаешь больно хоть кому-то, то сделаешь больно и тем, кто тебе дорог...Совершенно не могу воспринять романтично главного героя, завидую Вам Андрей. Главный герой как под анестезией, других не чувствует вообще, а дочь чувствует немного...
Общее настроение было очень тягостным от этой истории, пальмы и феррари добавили безнадежности))), но наверное, это хорошо, если это можно воспринять иначе...
2 апреля 2015, 12:51
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Катерина1996
2 апреля 2015, 12:51
ужасный фильм... сюжета никакого и хочется ужасно спать когда его смотришь... о том как никчемно человек проживает жизнь... ✊
2 апреля 2015, 12:51
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Кatushka
2 апреля 2015, 12:51
Могу сравнить этот фильм с "Американец"....один в один ни о чем!!!!!
Как такое вообще снять можно было????✊
Я минут 40 посмотрела и вышла...правда интересно чем закончилась эта блювотня!?!
2 апреля 2015, 12:51
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конечно же, саундтрек тоже подкупает
Общее настроение было очень тягостным от этой истории, пальмы и феррари добавили безнадежности))), но наверное, это хорошо, если это можно воспринять иначе...
Как такое вообще снять можно было????✊
Я минут 40 посмотрела и вышла...правда интересно чем закончилась эта блювотня!?!
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