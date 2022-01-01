Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Джози Хо
Джози Хо
Josie Ho
О персоне
Фильмография
Джози Хо
Josie Ho
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
26 декабря 1974
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Джози Хо
Родилась 26 декабря 1974 года. Гонконг.
Развернуть
Фильмография Джози Хо
Край света
приключения, драма
2021, Великобритания / Китай / Малайзия
5.0
Киллер по вызову
триллер
2019, Канада / Франция
4.0
Открытая могила
2013, США
6.0
Отверженные
боевик, триллер
2006, Гонконг
7.0
Эффект близнецов
боевик, комедия, ужасы, приключения
2003, Гонконг
6.0
Все фильмы
Related video
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь