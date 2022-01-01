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Киноафиша Персоны Джози Хо

Джози Хо

Josie Ho
Джози Хо
Джози Хо Josie Ho
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Дата рождения
26 декабря 1974
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Джози Хо

Родилась 26 декабря 1974 года. Гонконг. 

Фильмография Джози Хо
Край света
Край света
приключения, драма 2021, Великобритания / Китай / Малайзия
5.0
Киллер по вызову
Киллер по вызову
триллер 2019, Канада / Франция
4.0
Открытая могила
Открытая могила
2013, США
6.0
Отверженные
Отверженные
боевик, триллер 2006, Гонконг
7.0
Эффект близнецов
Эффект близнецов
боевик, комедия, ужасы, приключения 2003, Гонконг
6.0
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