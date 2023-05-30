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Оппенгеймер Оппенгеймер
Киноафиша Фильмы Оппенгеймер Отзывы о фильме «Оппенгеймер»
Oppenheimer Оппенгеймер 2023 / США
9.2 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 8.7
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Отзывы о фильме «Оппенгеймер»

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Наша рецензия

Однажды человек добровольно создал устройство, способное уничтожить целую цивилизацию. Принято считать, что орудие конца света — дело рук Роберта Оппенгеймера, в годы Второй мировой войны возглавлявшего Манхэттенский проект. Выполнив работу дьявола, руководивший процессом физик прославился на весь мир как «отец атомной бомбы», а в послевоенное время, выразив сомнение относительно изготовления водородной бомбы, пал жертвой маккартизма. Биографическая драма Кристофера Нолана,…

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Артур 30 мая 2023, 17:01
Это же кино от великолепного Кристофера Нолана! Интересно как он передаст историю создания ядерного оружия!
30 мая 2023, 17:01 Ответить
Зоя 7 июня 2023, 09:15
Люблю исторические фильмы с харизматичными актерами - этот фильм посмотрю 100%
7 июня 2023, 09:15 Ответить
xivet43099 30 июня 2023, 13:55
Думаю фильм получится классным, учитывая, что режиссер Кристофер Нолан, да ещё и Киллиан Мёрфи в главной роли. Может даже и на Оскар потянет. Очень жду этот фильм
30 июня 2023, 13:55 Ответить
Киноафиша.инфо 30 июня 2023, 19:43
в ответ на сообщение xivet43099 от 30 июня 2023, 13:55
Премьера уже скоро, посмотрим, чем Нолан удивит на этот раз🤩
30 июня 2023, 19:43 Ответить
Галина Чавдар 20 июля 2023, 23:56
Оценка
Это шедевр… Учитывая научную тематику, зритель, не знающий физику, поймёт смысл и глубину работы. 10/10. Советую и детям и взрослым и даже старшему поколению! Данным фильмом можно и нужно гордиться.
20 июля 2023, 23:56 Ответить
User 23 июля 2023, 23:50
в ответ на сообщение Киноафиша.инфо от 30 июня 2023, 19:43
А когда в РФ фильм покажут, есть информация?
23 июля 2023, 23:50 Ответить
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