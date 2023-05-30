Однажды человек добровольно создал устройство, способное уничтожить целую цивилизацию. Принято считать, что орудие конца света — дело рук Роберта Оппенгеймера, в годы Второй мировой войны возглавлявшего Манхэттенский проект. Выполнив работу дьявола, руководивший процессом физик прославился на весь мир как «отец атомной бомбы», а в послевоенное время, выразив сомнение относительно изготовления водородной бомбы, пал жертвой маккартизма. Биографическая драма Кристофера Нолана,…
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