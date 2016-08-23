«Сталинград»: Рецензия Киноафиши

Они сражались за Сталинград

Вообще-то, споры вокруг «Сталинграда» Федора Бондарчука начались задолго до того, как был снят последний дубль. А уж что творилось после премьеры… Тогда все киноворчуны четко разделились на два лагеря: выходя из зала, я слышала и искреннее «Офигенно!» и слова «Стыдно-то как». Простые зрителей были еще более категоричны: в интернете кипели такие страсти, что сегодняшние блокбастеры могут смело делать себе харакири и умирать от зависти – столько «восторженных всхлипов» и откровенного мата им не дождаться никогда.

Петр Федоров в фильме «Сталинград» (2013)

Но давайте попробуем взглянуть на фильм Бондарчука теперь, с высоты птичьего полета, так сказать. Какие именно были у нас претензии к «Сталинграду»?

Претензия первая: «Вместо масштабной Сталинградской битвы – история 5-ти русских солдат, одного немецкого офицера и двух русских девушек».

На мой взгляд, «недовольство» совершенно необоснованное. Для тех, кто не помнит, поясню о чем речь. «Сталинград» состоит как бы из нескольких частей. Часть первая – наступление русских войск. (И здесь с «масштабностью» все очень даже неплохо). Дальше – история 5-ти разведчиков, которые смогли закрепиться в одном стратегически важном здании на окраине Сталинграда. Им дан приказ удерживать «занятый объект» любой ценой, что они и выполняют. И гибнут там. Вместе с ними «воюет» и последняя мирная жительница того дома – 19-тилетняя Катя (Мария Смольникова), которая наотрез оказывается покидать поле боя. По соседству – другое здание, где «расквартирован» фашистский командный штаб. (Так в фильме возникает немецкая линия, и абстрактное понятие «враг» приобретает вполне конкретные черты.) Немец Петер Кан (Томас Кречман) – главный антагонист нашего капитана Громова (Пётр Фёдоров) – влюблен в русскую девушку Машу (Яна Студилина). Таким образом, весь ад войны действительно показан через историю нескольких человек. Но это совсем не значит, что фильму не хватает «масштабности». Не забывайте про первую часть – про сцены штурма.

Кадр из фильма «Сталинград» (2013)

Претензия вторая: «Федор Бондарчук создал слишком красивую войну».

С этим нельзя не согласиться. Один из критиков даже назвал руины «Сталинграда» «гламурными»… И он прав: всё смотрится действительно чересчур красиво. Я бы даже сказала – театрально красиво. И проблема не только в интерьерах и декорациях. «Красивость» есть и в самой режиссуре. Поэтому иногда «Сталинград» становится уж слишком эффектным. Слишком «голливудским».

Кадр из фильма «Сталинград» (2013)

Претензия третья: «Фильма «скроен» по западным меркам. Наше кино – не такое»

Здесь Федор Бондарчук находится в крайне тяжелом положении. Он вынужден конкурировать не только со всеми любимыми шедеврами отечественного кинематографа (взять хоть картину его отца - «Они сражались за Родину»). Он вынужден «воевать» с самой традицией. Ведь у нас все знают, каким должен быть военный фильм. А Федор Сергеевич и его продюсеры пытаются идти немного другой дорогой. Да, они действительно пытаются играть по правилам «западного многобюджетного кино». И дело даже не в клиповом мышлении, как уверяют нас некоторые «знатоки» (ведь клип подразумевает очень агрессивный монтаж, а эта картина «предпочитает» длинные планы). Дело в попытке освоить пока новые для нас технологии и новый стандарт. Который, не будем скрывать, пока плохо приживается на русской почве.

Кадр из фильма «Сталинград» (2013)

Претензия четвертая: «При чем тут Фукусима???»

«Сталинград» явно рассчитан на современного зрителя. Поэтому все события начинаются в «наши дни» … с японского землетрясения. При этом авторы всеми силами пытаются продемонстрировать свою политкорректность. Не зря ведь русский спасатель вытаскивает из-под ЯПОНСКИХ обломков НЕМЕЦКУЮ девочку… (Как говорится, без комментариев).

Кадр из фильма «Сталинград» (2013)

Продолжать список претензий можно до бесконечности. Тут и «излишняя сентиментальность», и «слишком много пафоса», и «зачем надо было снимать в 3Д»… В чем-то они правы, в чем-то нет. Что же касается «доброжелателей», то их чрезмерные восторги скорее отпугивали потенциального зрителя, чем звали его в кинотеатр. Ну, не верит русский человек, что создатель «Обитаемого острова» может снять хорошее кино. И тем не менее, это так. «Сталинград» - хорошая картина. Не шедевр (было бы глупо утверждать обратное), но и «провалом» её тоже не назовешь. Просто в русском кино нет традиции создания блокбастеров. Мы пока только учимся их делать. А создание шедевров – вопрос времени. И оно пока еще не пришло…

Вера Алёнушкина

ФОТО 1.

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