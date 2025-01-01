Меню
Киноафиша Фильмы Сталинград Сталинград, 2013: актеры и роли

Сталинград, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Федор Бондарчук Федор Бондарчук Fyodor Bondarchuk
В ролях
Петр Федоров Петр Федоров Мария Смольникова Мария Смольникова Maria Smolnikova Дмитрий Лысенков Дмитрий Лысенков Dmitry Lysenkov Алексей Барабаш Алексей Барабаш Сергей Бондарчук мл. Сергей Бондарчук мл. Андрей Смоляков Андрей Смоляков Andrey Smolyakov Хайнер Лаутербах Хайнер Лаутербах Heiner Lauterbach Томас Кречман Томас Кречман Thomas Kretschmann Полина Райкина Полина Райкина Polina Raykina Янина Студилина Янина Студилина Yanina Studilina
