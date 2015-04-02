Вообще-то, споры вокруг «Сталинграда» Федора Бондарчука начались задолго до того, как был снят последний дубль. А уж что творилось после премьеры… Тогда все киноворчуны четко разделились на два лагеря: выходя из зала, я слышала и искреннее «Офигенно!» и слова «Стыдно-то как». Простые зрителей были еще более категоричны: в интернете кипели такие страсти, что сегодняшние блокбастеры могут смело делать себе харакири и умирать от зависти – столько…
Аминь.
Фильм очень понравился - рассказ не о целой битве, а о группе людей, чьи судьбы были сведены вместе. И конечно, было место любви, без нее нельзя. Но не было никаких переборов и моря романтики, все было очень сдержанно и естественно. Сами бои тоже были без жестких неприятных сцен, гадостей не было, но в то же время была показана именно настоящая страшная война.
Фильм достойнейший! Смотрится на одном дыхании.
10/10.✊
✊ ✊
Есть годная немецкая документалка.
Картина живописуется очень живая и жуткая.
Что "война не любезность, а самое гадкое дело в жизни" - этим проникаешься по самое некуда.
Если честно фильм не понравился. Чего-то в фильме не хватило. Начало очень похоже на спасение рядового райна.
В начале фильма так вообще бред, когда наши солдаты бежали все в огне❗️ , что за бред✊
Бондарчюк все сам переводит!
Конец как в 9 роте!
Не знаю, фильм наверное на любителя!
Бондарчюку еще далеко до утмленных солнцем
6/10
7,5/10
Не хотел писать про историю, как бы она не подавалась, но бл. этот у...щн.й муд.к в ютубе просто бесит.✊ ✊ ✊
херня это все. Верил не верил, он хотел стать Наполеоном, ему удалось. Какая там мистика, на одного немца ложилось 5 русских. Это математика. Он был художник а не стратег. По сути своей.
Откуда такие цифры то? Их всего было около миллиона, из которых в плен взяли около 100тыс, ушло\улетело\убежало 200тыс. А перед штурмом Сталинграда, мирное население составляло около 900тыс в городе, без солдат.
Общие потери немецкой армии в Сталинградской битве только с 19.11.1942 по 2.02.1943 составили свыше 900 тыс. человек, около 2 тыс. танков и штурмовых орудий, более 10 тыс. орудий и миномётов, до 3 тыс. боевых и транспортных самолётов и свыше 70 тыс. автомобилей.[54].Всего же в Сталинградской битве армии Германии и стран- сателитов потеряли более 1,5 млн чел. убитыми, ранеными и пленными.[55] Курт фон Типельскирх потери оценивает так: «Результат наступления оказался потрясающим: одна немецкая и три союзных армии оказались уничтоженными, три другие немецкие армии понесли тяжёлые потери. По меньшей мере пятидесяти немецких и союзных дивизий больше не существовало. Остальные потери в общей сложности составляли ещё 25 дивизий.[56]
С 1993 года найденные останки советских, немецких, румынских военнослужащих хоронят на Солдатском кладбище около села Россошки Городищенского района. Там захоронено уже более 48 тысяч человек. - цитат из Википедии
Ну что же, не читайте!✊ У меня, к счастью, есть альтернатива среди военных фильмов прошлого столетия, которые сняты правдоподобно и без глянца в 3 Д. Ничего я не потеряю, если не посмотрю фильм от "великого" клипмейкера
а вот этот дядечка (Лимонов) для нас не показатель
А вы в курсе, что это за "дядечка" хоть?
З.ы.:на другом форуме прочла, что мужик-историк ушел после 20 мин. после начала сеанса. Не смог больше этот бред смотреть.
Плохо что для вас Лимонов, меньше авторитета вызывает, чем какой нибудь Chpok31 из форума.
Как бы он эпатажно не выглядел, он весьма грамотный человек, к его мнению нужно прислушиваться.
свое аутентичное мнение, это очень хорошо. Берегите его от влияний и манипуляций✊
П.С. Не федя
П.С. Федя перелогинься это баян уже,- на заметку гавнокритикам
Зыыыы
Но главный недостаток российских и не только, фильмов - проблемы со сценарием остались. Превратить фильм о войне в противостояние русских и немецких мужиков, выполняющих свой долг и про девушек, которые в нечеловеческих условиях войны инстинктивно тянутся к личному счастью в корне неверно. Во всём виновата не война, а немцы и они первопричина всего зла на войне. Они жертвы войны только в последнюю очередь, а по сути сами несут с собой разрушения и смерть. Для претендента на Оскар сюжет мало событийный в отличие от других фильмов о войне и в нём нет ни захватывающей интриги ни голливудского размаха - достаточно вспомнить "Спасение рядового Райана", "Бесславные ублюдки" и "Джанго освобождённый"; сюжет, чтобы быть понятным требует авторского закадрового текста; некоторые сюжетные линии, например любовь главной героини и Астахова выглядят надуманно и скорее случайно; некоторые сцены из фильма выглядят невнятно: встреча немецкой девочки лицом к лицу с сыном одного из героев какая-то скомканная, ничего не объясняет и не выглядит как логичный финал фильма. Я бы в финале показал как лицо Астахова при расставании с Женей через несколько кадров-фотографий превращается в лицо сына Астахова-сына - это на мой взгляд продемонстрировало бы, что жизнь всё равно побеждает смерть, что видимо и пытался сказать своим фильмом Бондарчук ( рекомендую автору поучиться у папы, но всё в конце концов зависит от сюжета и выше сценария не прыгнешь ). Ну, а в целом фильм, разумеется, хороший. ✊
Я имел ввиду на одного солдата фашиста, приходилось несколько русских как солдат так и гражданских людей. Я как бы за потери всех считаю, не только солдат. В целом, я думаю вы не будете спорить, нашего население полегло в разы больше. Тут немцефилия не причем.
согласен на 100
Да,рубеж 30 лямов пройден
Хотя об окупаемости фильма можно говорить лишь после того,как сборы превысят бюджет в 1,5 раза.Но это в развитых киноиндустриях:Голливуд,Болливуд и др.,где все снимается на частные инвестиции,которые надо отбивать
У нас же пока создание подобных фильмов без гос.поддержки просто невозможно.10 лямов на "Сталинград" Бондарчуку выделило ГосКино,их возвращать не надо,так что Федя может уже считать фильм окупившимся,а вот официальная статистика,пока что нет
а Сталинград вообще не то,зря только деньги выкинул на билет..(
Может вы все таки отстоите свою точку зрения с помощью цифр, а не простым перечислением всем известных фактов, которые не относятся к моему сообщению, по теме: "нашего населения полегло в разы больше". Или вы продолжаете утверждать что это не так?✊ ✊ (наверное это симптомы немцефилии, осторожнее)✊
Может и так, но мне наоборот нравиться когда из темы фильма выкатывается новая тема. СВОБОДА в разумных пределах✊
Не переживайте так, мне известны много цифр. Жаль что вы так и не смогли добавить предметных фактов в свой негодующий патриотичный монолог. ❗️
Конечно,есть и к чему придраться
Привязка к землетрясению в Японии совершенно лишняя,к тому же в МЧС не служат 70-летние
Горящие солдаты-это могли быть один-два человека,но массовая атака-чистая голливудщина
Бросаются в глаза и слишком белозубые бойцы,и чересчур ухоженные женщины,особенно Полина Райкина,которая каждый день ходила и просеивала рожь от земли,уж никак не похожа на голодающую
Понравились актерские работы Петра Федорова и Марины Смольниковой
Сильная закадровая музыка
Не понимаю некоторые гневные рассуждения про аморальное поведение обитателей дома,ведь совершенно ясно,кто отец ребенка,а фраза про пять отцов имеет переносный смысл
В эмоциональном плане кин не дотягивает.Ничего в груди не защемило и слезы не накатывались.Так что по-прежнему для меня лучшим из современных фильмов про ВОВ остается Брестская крепость
Но Сталинград-добротное кино,крепкий середнячок
Абсолютно точно рассказал Гоблин !!!✊
На одном из сайтов видела готовят петицию о запрете показа этого фильма chn.ge/168zWDz . Моим детям уже запрещено
✊
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