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Сталинград Сталинград
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Stalingrad Сталинград 2013 / Россия
4.8 Оцените
81 голос Рейтинг IMDb: 5.6
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Отзывы о фильме «Сталинград»

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Вообще-то, споры вокруг «Сталинграда» Федора Бондарчука начались задолго до того, как был снят последний дубль. А уж что творилось после премьеры… Тогда все киноворчуны четко разделились на два лагеря: выходя из зала, я слышала и искреннее «Офигенно!» и слова «Стыдно-то как». Простые зрителей были еще более категоричны: в интернете кипели такие страсти, что сегодняшние блокбастеры могут смело делать себе харакири и умирать от зависти – столько…

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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Перед Пасификом скормили трейлер сего творения. Видеоряд идет целиком в слоумо и под меланхоличную песенку. Это так дико и чудовищно, что комок к горлу подкатывает.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Глупо это, он пытается повторить "300 мясных", но нах, это не тот сюжет что бы из него делать слоу мо, под каверы американские. Скорее взял бы пример с Апокалипсиса или Цельнометалической Оболочки. Походу я не дождусь качественных фильмах о войнах наших, придется самому как то подключаться.. ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оля 2 апреля 2015, 12:51
Достойный фильм про войну "брестская крепость" его и надо было на Оскар выдвигать , а не это дерьмо...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Петра Федорова жаль здесь использовали, понравился мне его харизматичный порыв в Россия 88 про Скинов.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ляна 2 апреля 2015, 12:51
- Нужно, конечно, быть объективной. То есть оценить как плохие стороны, так и хорошие. Буду очень объективной и отмечу сразу: всё плохо. Очень. То есть хорошие стороны отсутствуют. Не тот Бондарчук режиссёр, чтобы снять стоящую работу. И вообще никакой режиссёр для того, чтобы отыгрывать свои сильно пафосные амбиции на такой странице нашей истории. Обтесать под голливудские, сценарно бедные стандарты то, о чём, очевидно, имеет слабое понимание и знание, может только этот сытый самодовольный лысый котик, как Бондарчук.. Переходить на личности тоже, наверное, плохо, но в данном случае по-другому не получается..Глядя на фильм, нафаршированный до предела атрибутами "боевичковой войнушки", сдобренный дёшево огламуренным любовным "слезачком", смонтированный дурацким клипом, чётко осознаёшь, что меньше всего Бондарчука заботил материал, от которого следовало бы оттолкнуться...Видна его уязвлённая гордость, саднящая ещё с тех времён, когда даже второклассники называли его "Остров.." говном, уходя с половины фильма.. Страстное желание вселить в зрителей хоть часть того раздутого самомнения, которым полон до лысой макушки этот "потомственный бонвиван"...Честно считаю, что лучшее применение Бондарчуку в кино (коли уж уйти оттуда не по силам) - его зачастившие в последнее время роли в слабеньких мелодрамках, где он с наслаждением воплощает самого себя: понтящегося стареющего господинчика со следами былого успеха у дам... Учитывая, что он сам - любовь всей его жизни, самое то место..И не надо нам больше его "блокбастеров", да ещё и за государственные бабки....
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Ляна, 03/10/2013 - 20:17:36):

Аминь.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
https://intrade.bar/68731 2 апреля 2015, 12:51
Только что посмотрели премьеру в "Великан Парке" в IMAX. После просмотра весь зал аплодировал!✊ Зал был битком, кстати.

Фильм очень понравился - рассказ не о целой битве, а о группе людей, чьи судьбы были сведены вместе. И конечно, было место любви, без нее нельзя. Но не было никаких переборов и моря романтики, все было очень сдержанно и естественно. Сами бои тоже были без жестких неприятных сцен, гадостей не было, но в то же время была показана именно настоящая страшная война.



Фильм достойнейший! Смотрится на одном дыхании.

10/10.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оля 2 апреля 2015, 12:51
Фильм полное дерьмо!!!✊ абсолютное невнятный, невыразительный, пустой.. Нет ни сюжета, ни хороших молодых актеров, ни боевых действий, а есть сын Бондарчука, немецкая шлюха, картоные танки, тупые диалоги и пафос !!! Фильм не достоин внимания!!!! ✊ ✊ 0/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
BliK 2 апреля 2015, 12:51
Абсолютная бессмыслица, муть полная. Фу, фу и еще раз фу.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
https://intrade.bar/68731 2 апреля 2015, 12:51
Уважаемые критики!А в вашей высокой среде киноискусства так принято - критиковать фильмы ни разу их не смотря? ✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ната17 2 апреля 2015, 12:51
фильм просто говно, Сталинградом там даже не пахнет. Надеялась посмотреть фильм, о том аде который творился в городе во время войны ... а показали немецкую шлюху....
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (yamamoto, 11/10/2013 - 00:11:55):

✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
patish 2 апреля 2015, 12:51
сюжет хороший, картинка качественная, актеры отличные, бюджет большой... всё есть, что бы смело идти в кинотеатр с ожиданием провести два часа не отрывая от экрана глаз... но что то пошло не так... честно я толком не могу сформулировать, что именно пошло не так. я скучал большую часть фильма, я так и не смог погрузиться в события, поверить в них. может быть помешал голос Бондарчука, сопровождавший нас весь фильм, может я ожидал от фильма с громким названием "СТАЛИНГРАД" чего то большего, чем событий трех дней в одном доме... никогда ещё во мне не было столько противоречий для того чтобы оценить фильм... странное ощущение.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Ната17, 11/10/2013 - 00:05:42):посмотреть фильм, о том аде который творился в городе





Есть годная немецкая документалка.


Картина живописуется очень живая и жуткая.


Что "война не любезность, а самое гадкое дело в жизни" - этим проникаешься по самое некуда.












2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Куини 2 апреля 2015, 12:51
Фильм понравился. Считаю, что посмотреть стоит. Но не покидает ощущение, что Бондарчук не дотянул. Не хватает в фильме надрыва в хорошем смысле этого слова. Недостаточно впечатляет история, рассказанная в фильме. Но все равно хорошо, что этот фильм появился. Давно не было хороших фильмов про войну. Правда, те что были раньше сильнее намного. Со всеми необходимыми эмоциями, оттенками, музыкой. Но на фильм все равно надо идти обязательно. Он безусловно выделяется из ряда одинаковых, пошлых и бессмысленных фильмов, которыми нас пичкуют уже много лет.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Kirill86 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Все привет.

Если честно фильм не понравился. Чего-то в фильме не хватило. Начало очень похоже на спасение рядового райна.

В начале фильма так вообще бред, когда наши солдаты бежали все в огне❗️ , что за бред✊

Бондарчюк все сам переводит!

Конец как в 9 роте!

Не знаю, фильм наверное на любителя!

Бондарчюку еще далеко до утмленных солнцем

6/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
На удивление приличное кино, совершенно неожиданно! Все испортило 3d, замедленная съемка, спецэффекты и закадровый голос угадайте кого.. А так, персонажи внятные, раскрытые, главные актеры играют вполне, сюжет простой, но интересный, можно было любовь закрутить потрагичнее, но уж ладно.. Музыка прекрасна.



7,5/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Он кстати ни чуть не унывает, со своим другом, муд.ом, в ютубе, делает вид что все по х.й. Но я думаю ему на самом деле по х.й. Он всем телом показывает что денег он "заработал", какого хрена!!? можно снимать всякую хрень теперь. Но если он помнит, не один мало мальский режиссер не позволял себе такого, от сюда вывод, что Федя чмо, и друг его чмо, и никакого отношения к искусству они не имеют.

Не хотел писать про историю, как бы она не подавалась, но бл. этот у...щн.й муд.к в ютубе просто бесит.✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 14/10/2013 - 01:09:39):[quote][/quote

херня это все. Верил не верил, он хотел стать Наполеоном, ему удалось. Какая там мистика, на одного немца ложилось 5 русских. Это математика. Он был художник а не стратег. По сути своей.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 14/10/2013 - 02:03:33):

Откуда такие цифры то? Их всего было около миллиона, из которых в плен взяли около 100тыс, ушло\улетело\убежало 200тыс. А перед штурмом Сталинграда, мирное население составляло около 900тыс в городе, без солдат.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Общие потери Красной армии в Сталинградской оборонительной и наступательной операции составили 1 129 619 человек в том числе 478 741 безвозвратные, из которых 323 856 в оборонительной фазе сражения и 154 885 в наступательной, 1426 танков, 12137 орудий и минометов, 2063 самолёта[9][53].

Общие потери немецкой армии в Сталинградской битве только с 19.11.1942 по 2.02.1943 составили свыше 900 тыс. человек, около 2 тыс. танков и штурмовых орудий, более 10 тыс. орудий и миномётов, до 3 тыс. боевых и транспортных самолётов и свыше 70 тыс. автомобилей.[54].Всего же в Сталинградской битве армии Германии и стран- сателитов потеряли более 1,5 млн чел. убитыми, ранеными и пленными.[55] Курт фон Типельскирх потери оценивает так: «Результат наступления оказался потрясающим: одна немецкая и три союзных армии оказались уничтоженными, три другие немецкие армии понесли тяжёлые потери. По меньшей мере пятидесяти немецких и союзных дивизий больше не существовало. Остальные потери в общей сложности составляли ещё 25 дивизий.[56]

С 1993 года найденные останки советских, немецких, румынских военнослужащих хоронят на Солдатском кладбище около села Россошки Городищенского района. Там захоронено уже более 48 тысяч человек. - цитат из Википедии
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Фрог, я четко уяснила, наших больше погибло, в разы причем. Это зимой немцев много поумирало от болезней и голода, и когда их в плен гнали, а в начале компании, летом 42-го, у немцев значительный перевес был в технике и тактике, у наших - в живой силе, вот наши живой силой их и тормозили в основном. Дивизиями ложились. Немцы увязли в нашем пушечном мясе. В "крысиной" войне наши покруче были, там силы примерно равные, и потери тоже, я думаю.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Lil 2 апреля 2015, 12:51
Фильм, грят, собрал огромную кассу в прокате!✊ Но я, слава Богу, на него не пойду. Федю ненавижу! Противный черт! Подстилка барина. Также, как и первый вечно своих детей везде пихает. ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Lil 2 апреля 2015, 12:51
А вас не очень приятно читать, слишком много негатива. Ну не ходили на фильм-так и нечего грязью поливать

Ну что же, не читайте!✊ У меня, к счастью, есть альтернатива среди военных фильмов прошлого столетия, которые сняты правдоподобно и без глянца в 3 Д. Ничего я не потеряю, если не посмотрю фильм от "великого" клипмейкера

а вот этот дядечка (Лимонов) для нас не показатель

А вы в курсе, что это за "дядечка" хоть?

З.ы.:на другом форуме прочла, что мужик-историк ушел после 20 мин. после начала сеанса. Не смог больше этот бред смотреть.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (FOX, 15/10/2013 - 01:11:53):

Плохо что для вас Лимонов, меньше авторитета вызывает, чем какой нибудь Chpok31 из форума.

Как бы он эпатажно не выглядел, он весьма грамотный человек, к его мнению нужно прислушиваться.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (FOX, 17/10/2013 - 11:48:16):

свое аутентичное мнение, это очень хорошо. Берегите его от влияний и манипуляций✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
mavo 2 апреля 2015, 12:51
Нормальный фильм, развели бодягу гавнокритики, один раз посмотреть можно, снят неплохо, не шедевр ни разу естественно, но рвоты никак не вызывает ( разве что люди факелы перебор).

П.С. Не федя

П.С. Федя перелогинься это баян уже,- на заметку гавнокритикам
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (mavo, 17/10/2013 - 15:55:04):

Зыыыы
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Очевидец 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрел несколько дней назад, но впечатление от фильма сформировалось не сразу. Прежде всего главное достоинство - отсутствие клюквы и примитивного ура-патриотизма, которые чудовищно портили все постсоветские фильмы о войне. Великолепная и достоверная "картинка" войны во всех её проявлениях, которая полностью погружает в атмосферу происходящего кошмара. И в таком фильме режиссер имеет полное право на авторское преувеличение в виде бегущих "солдат-факелов"; живущих под обстрелами, буквально рядом, немцев и уцелевших жителей Сталинграда; истории с русской любовницей немецкого капитана, которую он посещает в передышках между боями на передовой и т.д. Кстати помню, давно читал в воспоминаниях Жукова и Чуйкова про оборону Сталинграда о разлившейся на Волге горящей нефти и эпизод с людьми-факелами мог иметь реальную основу.

Но главный недостаток российских и не только, фильмов - проблемы со сценарием остались. Превратить фильм о войне в противостояние русских и немецких мужиков, выполняющих свой долг и про девушек, которые в нечеловеческих условиях войны инстинктивно тянутся к личному счастью в корне неверно. Во всём виновата не война, а немцы и они первопричина всего зла на войне. Они жертвы войны только в последнюю очередь, а по сути сами несут с собой разрушения и смерть. Для претендента на Оскар сюжет мало событийный в отличие от других фильмов о войне и в нём нет ни захватывающей интриги ни голливудского размаха - достаточно вспомнить "Спасение рядового Райана", "Бесславные ублюдки" и "Джанго освобождённый"; сюжет, чтобы быть понятным требует авторского закадрового текста; некоторые сюжетные линии, например любовь главной героини и Астахова выглядят надуманно и скорее случайно; некоторые сцены из фильма выглядят невнятно: встреча немецкой девочки лицом к лицу с сыном одного из героев какая-то скомканная, ничего не объясняет и не выглядит как логичный финал фильма. Я бы в финале показал как лицо Астахова при расставании с Женей через несколько кадров-фотографий превращается в лицо сына Астахова-сына - это на мой взгляд продемонстрировало бы, что жизнь всё равно побеждает смерть, что видимо и пытался сказать своим фильмом Бондарчук ( рекомендую автору поучиться у папы, но всё в конце концов зависит от сюжета и выше сценария не прыгнешь ). Ну, а в целом фильм, разумеется, хороший. ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (IYL, 17/10/2013 - 23:44:52):

Я имел ввиду на одного солдата фашиста, приходилось несколько русских как солдат так и гражданских людей. Я как бы за потери всех считаю, не только солдат. В целом, я думаю вы не будете спорить, нашего население полегло в разы больше. Тут немцефилия не причем.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 19/10/2013 - 15:44:33):

согласен на 100
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Bbbugl 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (sikert, 20/10/2013 - 20:10:59):Что там слышно о сборах? Вроде поговаривали, что к сегодняшнему вечеру 1 млрд наберет, а значит окупит-таки Федя 30 лямов. Это так?

Да,рубеж 30 лямов пройден

Хотя об окупаемости фильма можно говорить лишь после того,как сборы превысят бюджет в 1,5 раза.Но это в развитых киноиндустриях:Голливуд,Болливуд и др.,где все снимается на частные инвестиции,которые надо отбивать

У нас же пока создание подобных фильмов без гос.поддержки просто невозможно.10 лямов на "Сталинград" Бондарчуку выделило ГосКино,их возвращать не надо,так что Федя может уже считать фильм окупившимся,а вот официальная статистика,пока что нет
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Де1991ис 2 апреля 2015, 12:51
Фильм не очень,ожидал от него лучшего...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Де1991ис 2 апреля 2015, 12:51
вчера посмотрел Тор 2,вот это фильм,интереснее даже чем первая часть))

а Сталинград вообще не то,зря только деньги выкинул на билет..(
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (IYL, 23/10/2013 - 16:47:04):

Может вы все таки отстоите свою точку зрения с помощью цифр, а не простым перечислением всем известных фактов, которые не относятся к моему сообщению, по теме: "нашего населения полегло в разы больше". Или вы продолжаете утверждать что это не так?✊ ✊ (наверное это симптомы немцефилии, осторожнее)✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (FOX, 23/10/2013 - 17:27:43):

Может и так, но мне наоборот нравиться когда из темы фильма выкатывается новая тема. СВОБОДА в разумных пределах✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
AlexxL 2 апреля 2015, 12:51
Только с фильма. Смотрел в 3D IMAX. Теперь понимаю причину негативных отзывов - или не любят Бондарчука или заказной негатив. Фильм не хуже рядового Райана. Военная драма, хорошая игра актеров. Пусть не про весь Сталинград, я тоже ожидал историю,но во время фильма просто забыл об этом. В нескольких моментах комок к горлу подходил. Рекомендую смотреть любителям истории и военного жанра. Спасибо людям, которые сделали этот фильм, побольше бы таких фильмом ! Обсерателям рекомендую поутихнуть, фильм не о Бондарчуке, а о важной части нашей истории !!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (IYL, 23/10/2013 - 23:29:38):

Не переживайте так, мне известны много цифр. Жаль что вы так и не смогли добавить предметных фактов в свой негодующий патриотичный монолог. ❗️
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Bbbugl 2 апреля 2015, 12:51
В целом фильм не плох

Конечно,есть и к чему придраться

Привязка к землетрясению в Японии совершенно лишняя,к тому же в МЧС не служат 70-летние

Горящие солдаты-это могли быть один-два человека,но массовая атака-чистая голливудщина

Бросаются в глаза и слишком белозубые бойцы,и чересчур ухоженные женщины,особенно Полина Райкина,которая каждый день ходила и просеивала рожь от земли,уж никак не похожа на голодающую

Понравились актерские работы Петра Федорова и Марины Смольниковой

Сильная закадровая музыка

Не понимаю некоторые гневные рассуждения про аморальное поведение обитателей дома,ведь совершенно ясно,кто отец ребенка,а фраза про пять отцов имеет переносный смысл

В эмоциональном плане кин не дотягивает.Ничего в груди не защемило и слезы не накатывались.Так что по-прежнему для меня лучшим из современных фильмов про ВОВ остается Брестская крепость

Но Сталинград-добротное кино,крепкий середнячок
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оля 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Uzik от 31/10/2013 - 11:45:14


Абсолютно точно рассказал Гоблин !!!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
плюшка777 2 апреля 2015, 12:51
Позор! Снимай Федя музыкальные клипы, у тебя это лучше получается. ✊ Просто взял и изгадил. Ещё хватило наглости ветеранами прикрываться (ветеранам было приятно, что о них помнят и о тех событиях), но то, что они увидели, мм-да . ✊ Фильм больше похож на фэнтэзи, компьютерную игру. НЕ РЕКОМЕНДУЮ!!! Отстой!✊ ✊

На одном из сайтов видела готовят петицию о запрете показа этого фильма chn.ge/168zWDz . Моим детям уже запрещено

2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
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