Наша рецензия

Вообще-то, споры вокруг «Сталинграда» Федора Бондарчука начались задолго до того, как был снят последний дубль. А уж что творилось после премьеры… Тогда все киноворчуны четко разделились на два лагеря: выходя из зала, я слышала и искреннее «Офигенно!» и слова «Стыдно-то как». Простые зрителей были еще более категоричны: в интернете кипели такие страсти, что сегодняшние блокбастеры могут смело делать себе харакири и умирать от зависти – столько…