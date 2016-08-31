Киллер поневоле, 2016

Режиссёр картина «Сердцеед» и «Долгое падение» Паскаль Шомель представляет свой новый фильм «Киллер поневоле». Главные роли исполнили такие актёры, как Ромен Дюрис («Новая подружка», «Любовь на кончиках пальцев»), Мишель Блан («Вечернее платье», «Жилец»), Алис Белаиди («Если б я была мужчиной», «Красотки в Париже»), Гюстав Керверн («Большая вечеринка») и другие.

В центре сюжета ленты «Киллер поневоле» - французский работяга по имени Жак. Неожиданно он теряет работу, потому что его завод закрывается. Постепенно герой начинает утопать в долгах и оказывается в таком положении, когда уже готов пойти на что угодно ради денег. И у него появляется совершенно необычная возможность заработать! Один мафиози заказывает Жаку свою жену, что поначалу его пугает. Но постепенно он начинает привыкать к новой профессии...