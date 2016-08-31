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Киллер поневоле Киллер поневоле
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Киллер поневоле, 2016

2016 / Франция
5.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёр картина «Сердцеед» и «Долгое падение» Паскаль Шомель представляет свой новый фильм «Киллер поневоле». Главные роли исполнили такие актёры, как Ромен Дюрис («Новая подружка», «Любовь на кончиках пальцев»), Мишель Блан («Вечернее платье», «Жилец»), Алис Белаиди («Если б я была мужчиной», «Красотки в Париже»), Гюстав Керверн («Большая вечеринка») и другие. 

В центре сюжета ленты «Киллер поневоле» - французский работяга по имени Жак. Неожиданно он теряет работу, потому что его завод закрывается. Постепенно герой начинает утопать в долгах и оказывается в таком положении, когда уже готов пойти на что угодно ради денег. И у него появляется совершенно необычная возможность заработать! Один мафиози заказывает Жаку свою жену, что поначалу его пугает. Но постепенно он начинает привыкать к новой профессии...

- Ромен Дюрис уже играл у Паскаля Шомеля в фильме «Сердцеед»

- «Киллер поневоле» - это последний фильм Паскаля Шомеля, который умер в 2015 году от рака

- Картина собрала в домашнем прокате 3 миллиона долларов

- В основе сюжета лежит роман Иэна Левисона

Жак готов на всё, чтобы заработать денег. Даже на предложение местного авторитета убить его неверную жену. Но есть две проблемы: Жак едва ли умеет управляться с оружием, а его новая девушка работает в полиции, где вовсю ищут неумелого киллера.

5.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 11 мая 2017
Премьера онлайн 1 июня 2022
Премьера в мире 31 августа 2016
Возраст 18+
Прокатчик ПРОвзгляд
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Паскаль Шомель
Паскаль Шомель
В ролях
Ромен Дюрис
Ромен Дюрис
Мишель Блан
Мишель Блан
Алис Белаиди
Алис Белаиди
Гюстав Керверн
Гюстав Керверн
Алекс Лутс
Алекс Лутс
Все актеры и съемочная группа
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Киллер поневоле смотреть онлайн

Киллер поневоле
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за 1 рубль
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В прокат выходит криминальная комедия от французского режиссёра Паскаля Шомеля. Как и в предыдущей картине автора «Долгое падение» в центр сюжета помещены герои, находящиеся на грани отчаяния. Только если в «Падении» до края пропасти их доводят свои личные жизненные обстоятельства, то в «Киллере поневоле» виной всему оказывается самая что ни на есть социальная проблема – безработица. Завод, на котором работает Жак, внезапно закрывается, что…
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