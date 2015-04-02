Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нюрнберг" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сотовый Сотовый
Киноафиша Фильмы Сотовый Отзывы о фильме «Сотовый»
Cellular Сотовый 2004 / США / Германия
7.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Сотовый»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Фильм «Сотовый» – яркий пример несправедливости судьбы, когда талантливый сюжет попадает в руки бездарного режиссера. Маститый голливудский кинодраматург Ларри Коэн писал сценарий этого фильма сразу вслед за «Телефонной будкой» – и как бы в дополнение и в противовес ей: в Phone Booth главный герой заперт в крохотном стеклянном пространстве, окружающем телефон-автомат, один на один с голосом человека, преподающего ему маниакально суровый и изобретательный урок нравственности. В Cellular герой…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
мой салон 2 апреля 2015, 12:51
а мне фильм понравился...интересно смотреть как на протяжении фильма герой превращается из лаботряса-бездельника в этакого суперагента

хотя финал немного скомканный, впринципе остались положительные эмоции :)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Boof 2 апреля 2015, 12:51
Если реклама телефонов то весьма своебразная, могут появиться негативные асоциации: телефон садиться в самый неподходящий момент, потеря связи на втором этаже зданий. А фильм просто никакой, в сюжете много неувязок которые слишком сильно бросаются в глаза. Его неплохо посмотреть дома, но не в кинотеатре.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Непослушная
Непослушная 42 комментария
Капернаум
Капернаум 2 комментария
Праведник
Праведник 76 комментариев
Титаник
Титаник 2 комментария
Крушение
Крушение 20 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Снежная королева: Разморозка
Снежная королева: Разморозка
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Приложение киноафиши