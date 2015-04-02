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Фильм «Сотовый» – яркий пример несправедливости судьбы, когда талантливый сюжет попадает в руки бездарного режиссера. Маститый голливудский кинодраматург Ларри Коэн писал сценарий этого фильма сразу вслед за «Телефонной будкой» – и как бы в дополнение и в противовес ей: в Phone Booth главный герой заперт в крохотном стеклянном пространстве, окружающем телефон-автомат, один на один с голосом человека, преподающего ему маниакально суровый и изобретательный урок нравственности. В Cellular герой…