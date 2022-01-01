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Николас Жиро
Николас Жиро
Nicolas Giraud
О персоне
Фильмография
Николас Жиро
Nicolas Giraud
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Дата рождения
12 ноября 1978
Возраст
43 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Николас Жиро
Родился 12 ноября 1978 года. Саинтес, Франция.
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Фильмография Николас Жиро
Хранительницы
драма
2017, Франция
6.0
Антон Чехов
исторический, биография
2015, Франция
6.0
Вдалеке от людей
драма
2014, Франция
8.0
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