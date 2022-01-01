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Николас Жиро

Nicolas Giraud
Николас Жиро
Николас Жиро Nicolas Giraud
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Дата рождения
12 ноября 1978
Возраст
43 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Николас Жиро

Родился 12 ноября 1978 года. Саинтес, Франция.

Фильмография Николас Жиро
Хранительницы
Хранительницы
драма 2017, Франция
6.0
Антон Чехов
Антон Чехов
исторический, биография 2015, Франция
6.0
Вдалеке от людей
Вдалеке от людей
драма 2014, Франция
8.0
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