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Необычайные приключения Адель Необычайные приключения Адель
Киноафиша Фильмы Необычайные приключения Адель Отзывы о фильме «Необычайные приключения Адель»
Extrordinary adventures of Adel Необычайные приключения Адель 2010 / Франция
6.6 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Необычайные приключения Адель»

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Розочка 2 апреля 2015, 12:51
Пойду,пойду,трейлер понравился!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
BURBOBAH 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Странно, что все ругают. Очень неплохое кино. Снято в духе Амели (даже закадровый голос, кажется, озвучен тем же актером). Забавная приключенческая сказочка с хэппи эндом. Сюжет, вобщем-то, не очень и важен. Важна атмосфера. Очень порадовало, что несмотря на достаточно фантастические сюжетные закидоны (птеродактиль там, мумии и все такое), все основные сюжетные линии и поступки героев вполне логичны и в достаточной степени мотивированы. Ну насколько это вообще возможно для фильма такого жанра. Картинка красивая, сюжет закрученный, актёры молодцы. Вобщем, ничем не хуже какого-нить Принца Персии. А уж на фоне того г***, которое в последнее время заполонило большой экран, так и вообще шедевр. Всем рекомендую. Моя оценка 8/10.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Bezora 2 апреля 2015, 12:51
Да ладно, хорошее развлекалово =)



Адель - чудесный персонаж, очаровательна =)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Bezora 2 апреля 2015, 12:51
Всё выдержано, кстати, на хорошем уровне. Тут просто нужно понимать, чего ждать, а чего не ждать от фильма. Ну никто же не будет ждать драйва от минуэта? Или искать глубину в панк-роке?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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