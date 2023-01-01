Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Импостер" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Комната смерти Комната смерти
Киноафиша Фильмы Комната смерти Фильмы похожие на Комната смерти
The Killing Room Комната смерти 2009 / США
6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Комната смерти

Вся информация о фильме
Эксперимент «Офис»
Эксперимент «Офис»
ужасы, боевик, триллер 2016, США
6.0
Открытые окна
Открытые окна
триллер 2013, Испания
6.0
Плюс один
Плюс один
триллер 2013, США
6.0
Что бы вы сделали...
Что бы вы сделали...
ужасы, триллер 2012, США
6.0
Играй до смерти
Играй до смерти
триллер, ужасы 2012, Великобритания
6.0
The Odds
The Odds
детектив, криминал 2011, Канада
5.0
Девять в списке мертвых
Девять в списке мертвых
ужасы, триллер, драма, криминал 2010, США
5.0
Замученный
Замученный
триллер, ужасы, драма 2010, США / Канада
5.0
Жертва
Жертва
триллер, ужасы 2010, США
6.0
Игра со смертью
Игра со смертью
ужасы, драма, триллер 2008, США
4.0
Скачивая Нэнси
Скачивая Нэнси
драма, триллер 2008, США
6.0
Обожание
Обожание
драма 2008, Канада
6.0
5 неизвестных
5 неизвестных
драма, триллер, мистика 2006, США
6.0
Куб Зеро
Куб Зеро
детектив, триллер, ужасы, фантастика 2004, Канада
5.0
Тетрадь смерти
Тетрадь смерти
триллер 2017, США
4.0
Денежные короли
Денежные короли
драма 1998, США
6.0
Многократные сарказмы
Многократные сарказмы
драма 2010, США
4.0
Агенты Сокол и Снеговик
Агенты Сокол и Снеговик
триллер, драма 1984, США / Великобритания
6.0
Мой сын, мой сын, что же ты наделал
Мой сын, мой сын, что же ты наделал
драма 2009, Германия / США
6.0
Меркурий в опасности
Меркурий в опасности
боевик, драма, триллер 1998, США
6.0
Изображая бога
Изображая бога
триллер, драма, криминал 1997, США
7.0
Долгий дом
драма 2018, США
0.0
Месть Лиззи Борден
Месть Лиззи Борден
триллер, драма 2018, США
6.0
Ужин
Ужин
триллер, драма 2017, США
4.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше