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Комната смерти
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The Killing Room
Комната смерти
2009 / США
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6.8
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12
голосов
Рейтинг IMDb: 5.6
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Вся информация о фильме
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