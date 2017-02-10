Ужин, 2017

- В основе сюжета фильма «Ужин» лежит одноимённая книга Германа Коха

- «Ужин» - это уже третья экранизация книги Коха. Две другие вышли в 2013 году в Германии и в 2014-ом в Италии

- Премьера фильма состоялась на Берлинском кинофестивале

- Автор книги Герман Кох ушёл с премьерного показа фильма, а также не посетил ни одно связанное с ним мероприятие и не стал разговаривать с создателями и актёрами. Ему совершенно не понравилась экранизация, и он даже назвал её худшей из трёх. По его словам, циничную историю превратили в чересчур морализаторский рассказ

- Режиссёром фильма могла стать Кейт Бланшетт

- Ричард Гир и Лора Линни снимались вместе также в фильмах «Человек-мотылёк» и «Первобытный страх»