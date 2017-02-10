Ужин, 2017

«Ужин» - это новый фильм режиссёра Орена Мувермана («Посланник», «Бастион»). В картине снялись известные актёры, в числе которых Ричард Гир («Красотка», «Сбежавшая невеста», «Давайте потанцуем»), Лора Линни («Шоу Трумана», «Жизнь Дэвида Гейла»), Стив Куган («Филомена», «Руби Спаркс»), Ребекка Холл («Престиж», «Железный человек 3»), Хлоя Севиньи («Парни не плачут», «Зодиак») и другие.
Фильм «Ужин» расскажет о непростой ситуации, в которую попали две богатые семьи. Дело в том, что дети очень обеспечнных родителей совершают преступление. Те в свою очередь собираются за ужином, чтобы обсудить, как поступить. Однако постепенно разговор выходит из-под контроля.
- В основе сюжета фильма «Ужин» лежит одноимённая книга Германа Коха
- «Ужин» - это уже третья экранизация книги Коха. Две другие вышли в 2013 году в Германии и в 2014-ом в Италии
- Премьера фильма состоялась на Берлинском кинофестивале
- Автор книги Герман Кох ушёл с премьерного показа фильма, а также не посетил ни одно связанное с ним мероприятие и не стал разговаривать с создателями и актёрами. Ему совершенно не понравилась экранизация, и он даже назвал её худшей из трёх. По его словам, циничную историю превратили в чересчур морализаторский рассказ
- Режиссёром фильма могла стать Кейт Бланшетт
- Ричард Гир и Лора Линни снимались вместе также в фильмах «Человек-мотылёк» и «Первобытный страх»
Один вечер в фешенебельном ресторане. Две состоятельные семьи: конгрессмен и его брат-писатель с женами. Неожиданное решение шокирующей проблемы. Как далеко способен зайти отец, чтобы защитить своего сына, совершившего преступление? Изысканный ужин превращается в поле битвы, а судьба детей – в разменную монету.