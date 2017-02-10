Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ужин Ужин
Киноафиша Фильмы Ужин
The Dinner

Ужин, 2017

2017 / США
4.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Написать отзыв
Изысканный ужин двух богатых семей превращается в поле битвы
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

«Ужин» - это новый фильм режиссёра Орена Мувермана («Посланник», «Бастион»). В картине снялись известные актёры, в числе которых Ричард Гир («Красотка», «Сбежавшая невеста», «Давайте потанцуем»), Лора Линни («Шоу Трумана», «Жизнь Дэвида Гейла»), Стив Куган («Филомена», «Руби Спаркс»), Ребекка Холл («Престиж», «Железный человек 3»), Хлоя Севиньи («Парни не плачут», «Зодиак») и другие.

Фильм «Ужин» расскажет о непростой ситуации, в которую попали две богатые семьи. Дело в том, что дети очень обеспечнных родителей совершают преступление. Те в свою очередь собираются за ужином, чтобы обсудить, как поступить. Однако постепенно разговор выходит из-под контроля.

- В основе сюжета фильма «Ужин» лежит одноимённая книга Германа Коха

- «Ужин» - это уже третья экранизация книги Коха. Две другие вышли в 2013 году в Германии и в 2014-ом в Италии

- Премьера фильма состоялась на Берлинском кинофестивале

- Автор книги Герман Кох ушёл с премьерного показа фильма, а также не посетил ни одно связанное с ним мероприятие и не стал разговаривать с создателями и актёрами. Ему совершенно не понравилась экранизация, и он даже назвал её худшей из трёх. По его словам, циничную историю превратили в чересчур морализаторский рассказ

- Режиссёром фильма могла стать Кейт Бланшетт

- Ричард Гир и Лора Линни снимались вместе также в фильмах «Человек-мотылёк» и «Первобытный страх»

Один вечер в фешенебельном ресторане. Две состоятельные семьи: конгрессмен и его брат-писатель с женами. Неожиданное решение шокирующей проблемы. Как далеко способен зайти отец, чтобы защитить своего сына, совершившего преступление? Изысканный ужин превращается в поле битвы, а судьба детей – в разменную монету.

4.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 9 ноября 2017
Премьера онлайн 8 ноября 2017
Премьера в мире 10 февраля 2017
Возраст 18+
Прокатчик ПРОвзгляд
Режиссер
Орен Муверман
Орен Муверман
В ролях
Ричард Гир
Ричард Гир
Лора Линни
Лора Линни
Стив Куган
Стив Куган
Хлоя Севиньи
Хлоя Севиньи
Ребекка Холл
Ребекка Холл
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Идеальные незнакомцы
Идеальные незнакомцы (2016)
7.7763157
Фильм находится в подборках
Экранизации литературных произведений Экранизации литературных произведений
Фильмы про рестораны Фильмы про рестораны
Психологические триллеры Психологические триллеры
Постер фильма Ужин 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Ужин смотреть онлайн

Ужин
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Премьера фильма Орена Мувермана «Ужин» состоялась на Берлинском кинофестивале. Картина является уже не первой экранизацией одноимённого голландского романа Германа Коха, но первой американской версией. Изначально предполагалось, что адаптацией займётся Кейт Бланшетт, однако в итоге место режиссёра занял Муверман, до этого занимавший пост сценариста. Какой получилась его версия, читайте в нашей рецензии. Кадр из фильма «Ужин» Пол Ломан – неудавшийся…
Читать
Пока нет отзывов Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Ужин
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
На Новой сцене Александрийского театра покажут фильм «Ужин» с Ричардом Гиром Премьера триллера «Ужин» режиссера Орена Мувермана состоялась на Берлинском кинофестивале в 2017 году. Лента была номинирована на премию «Золотой медведь». Главную роль в
Написать
2 ноября 2017 15:23
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
трейлер
Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Related video
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
Обошелся парой слов: Васильев высказался о будущем «Модного приговора»
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов
«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием
Приложение киноафиши